After cervecero: una tendencia que nunca pasa de moda

Luego de vivir una época de confinamiento y de estrictos protocolos que hicieron que por mucho tiempo no se pudiera disfrutar de una salida con amigos, ahora que todo esto ha pasado, algunas costumbres a la hora de salir y divertirse cambiaron.

Es que ya no se usa ni está de moda reunirse a altas horas de la noche: hoy el horario más aceptado es el del after office. Los grupos de amigos deciden encontrarse a las 19 o 20 horas, para poder disfrutar de un buen momento y llegar a casa a un "horario decente" para que al otro día no haya ningún tipo de resaca.

En cuanto a los lugares elegidos, desde MDZ Sociales vamos recorriendo diferentes espacios que se adaptan a esta nueva tendencia, y esta vez la idea fue ir a algunos patios cerveceros. Es que, a pesar de ser una tierra en donde el vino es el rey, son muchos los mendocinos y turistas que se decantan por una cerveza a la hora de relajarse y pasarla bien.

Uno de los lugares que visitamos fue 23 Ríos, un reconocido lugar en Luján de Cuyo que ofrece diferentes propuestas. Charlando con su jefe de cocina Cristian Flores, nos contó que se ha inspirado en diferentes sabores del mundo que son la nota perfecta para maridar con los distintos estilos de las reconocidas birras que se sirven. "Hoy la gente cada vez está más exigente a la hora de comer: no solo quiere ricas cervezas, sino también buenos acompañamientos", puntualizó.

Hoy por ejemplo se puede comer Fish & Chips al estilo british, o las samosas indias con su sabor contundente así como arepas bien caribeñas, por dar un ejemplo; y tomarse además una rica birrita", explica.

No te pierdas la galería de fotos de MDZ Sociales, a continuación:

Verónica Ramírez Sterponi estudió enología pero se especializó en hacer increíbles cervezas.

Verónica Ramírez Sterponi -la maestra cervecera- junto al chef Edward Holloway, su esposa Marina Zallocco y su hija Kiera.

