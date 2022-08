El momento más difícil en la vida de Máxima de los Países Bajos

Máxima de los Países Bajos tuvo una infancia de elite al estudiar en las mejores instituciones educativas de Argentina y luego tuvo la posibilidad de emigrar a Nueva York para instalarse laboralmente. Si bien tuvo una vida privilegiada, no todo fue fácil para ella y tuvo que atravesar momentos duros como el suicidio de su hermana Inés.



Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti convivieron en Barrio Norte, donde le dieron la bienvenida a Máxima, la mayor, Martín, Juan e Inés. Pero anteriormente el hombre se había casado con la filósofa y escritora Marta López Gil con quien tuvo a María, Ángeles y Dolores, las mayores del clan.



Máxima de los Países Bajos siempre tuvo debilidad por su hermana Inés, la más pequeña de los hermanos que nació en 1984 cuando la reina consorte tenía 13 años. Esta diferencia de edad, entre otras cosas, fue la que generó que la royal siente la necesidad de proteger a Inés y estar para ella en todo momento.

Máxima de los Países Bajos se casó con Guillermo en 2002. Fuente: Instagram @koninklijkhuis.

Los problemas de Inés Zorreguieta y el dolor de Máxima de los Países Bajos

Inés Zorreguieta luchó toda su vida con problemas de depresión y durante años intentó tener una vida lo más normal posible. Tenía 18 años cuando Máxima de los Países Bajos se casó con Guillermo Alejandro y la pequeña no solo tuvo un rol muy importante en la boda, sino que fue elegida para ser la madrina de Ariane, su sobrina menor.



A Máxima de los Países Bajos siempre le preocupó su estado de ánimo y muchas veces le insistió para que se mudara con ella a Holanda, pero Inés decidió quedarse en Argentina para estudiar psicología en la Universidad de Belgrano. Lejos de bajar los brazos, la reina siguió insistiendo par que vaya a Europa para continuar sus estudios con el objetivo de tenerla cerca.



“Sabíamos que no estaba bien durante los últimos ocho o nueve años antes de su muerte y, sin embargo, había un poco de tabú al respecto. No sabíamos exactamente cuál era el diagnóstico y cómo podríamos ayudarla a estar mejor", dijo la reina en una entrevista hace poco tiempo.



Lo poco que se sabe de la vida privada de Inés es que trabajó en la oficina Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas en Panamá. Allí conoció a un argentino y la relación duró bastante tiempo, pero terminó finalmente en 2012 cuando ella tenía 28 años.



El 6 de junio de 2018, un familiar y una amiga intentaron contactarse durante todo el día con ella sin éxito. Ante esta preocupación se trasladaron al departamento ubicado en la calle Río de Janeiro en Buenos Aires, donde vivía Inés, entraron y cuando se dirigieron a la habitación tuvieron que abrir la puerta a la fuerza y allí la encontraron sin vida.



"Zorreguieta se habría matado ahorcándose con un cinturón en el picaporte de la puerta de su habitación", revelaron desde la fiscalía. Inés tenía en ese entonces 33 años y nunca pudo superar la depresión que sentía, pero además también tenía problemas de anorexia desde su juventud.



Máxima de los Países Bajos fue alertada rápidamente y se tomó el primer vuelo con destino a Buenos Aires para darle el último adiós. "Me alegro de que ella esté en paz. Pienso que era la única salida. Tenía tanto talento, pero no podía verse a sí misma (...) Lo que he aprendido porque he tenido esta experiencia yo misma, debo utilizarlo para que otros no pasen por ella", expresó la argentina.



¿Conocías este momento en la vida de Máxima Zorreguieta?