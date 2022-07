Un vino argentino de autor que es inimaginable

Claudio Maza es uno de los grandes técnicos que tiene la industria del vino en la Argentina. Hoy es parte del equipo de El Esteco, en Salta, una de las referencias del norte argentino en materia enológica.

Con este ejemplar en particular, el winemaker busca mostrar aquellos sueños lejanos que en algún momento se hacen realidad. Así nace Inimaginable. "Es un proyecto familiar que tengo junto a mi mujer Cintia y mis hijas, y por medio del mismo quise poner en relevancia a productores que no tienen mucha visualización y sobre todo a zonas no tan conocidas", explica Claudio.

La verdad que el vino cuando lo probé me sorprendió. Hace explotar la intensidad de los Valles Calchaquíes, y posee características súper actuales, con gran presencia de fruta y toques minerales que vuelven amable y elegante a la vez. Se ha puesto el foco en San Carlos (un paraje ubicado a unos 20 km de Cafayate) y en Molinos. "Busco poder encontrar un estilo más moderno dentro del Valle, con mucha fluidez y sin pesadez, con lo cual me identifico mucho", explica el hacedor.

Es un 95% Malbec con un 5% de Cabernet Franc que llegan desde los Valles Calchaquíes y se elabora cofermentando los dos varietales durante 12 días en tanques de acero inoxidable y una post fermentación de 6 días. La fermentación maloláctica y la crianza del vino se realiza en barricas de 500 litros de roble francés. El 50% del vino es criado en barricas nuevas de roble francés y la otra mitad en barricas de segundo uso, durante 12 meses.

El vino tiene un precio sugerido de $3.900 y se comercializa en importantes vinotecas del país.