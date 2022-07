El motivo por el que Meghan Markle y Camilla Parker Bowles podrían odiarse

Es de público conocimiento la mala relación entre los Windsor y Meghan Markle, quien denunció que sufrió racismo durante su paso por la Corona británica, además de malos tratos. Pero hay un enfrentamiento que no se conocía hasta el momento: la actriz se enojó con Camilla Parker Bowles por un comentario fuera de lugar.

En el libro "Revange: Meghan, Harry and the war between the Windsors", de Tom Bower, se narra un momento tenso que vivieorn en el palacio de Buckingham en 2018 cuando Meghan Markle estaba embarazada de su primer hijo, Archie. Hasta el momento la Duquesa de Cornualles se había mantenido aislada de los escándalos, pero no fue así puertas para adentro.

¿Qué dijo Camilla Parker Bowles sobre el hijo de Meghan Markle?

En la entrevista que dio a Oprah Winfrey en el 2021 junto al príncipe Harry, Meghan Markle contó que sufrió comentarios racistas no solo de la prensa británica sino de los Windsor. Una de las anécdotas que reveló es que estaban preocupados por el "tono de piel" que tendría Archie, debido a que ella tiene raíces afroamericanas de parte de su madre.

Meghan Markle y Camilla Parker Bowles cuando ambas participaban de eventos públicos. Fuente: Elle.

La audiencia se sorprendió con el peso de estas declaraciones, pero lo que más llamó la atención fue que no es el único comentario fuera de lugar que hicieron. En una oportunidad, Camilla Parker Bowles se unió a la conversación sobre cómo sería Archie y bromeó sobre que sería "gracioso" que tuviera el pelo "afro pelirrojo".

Esto habría generado un gran malestar entre ellas y desde entonces nunca más se llevaron bien. También trascendió que la Duquesa de Cornualles la habría llamado "descarada", "desagradecida" y siempre sospechó las verdaderas intenciones de la actriz, pero nunca opinó delante del príncipe Harry.

"Le resultaba difícil creer que Meghan sacrificaría su carrera e independencia para servir en silencio como una jugadora de equipo dedicada a la monarquía, pero Camilla mantuvo los labios apretados", expresó Bower en declaraciones al diario británico The Sun.

En este sentido, el autor desveló algunos detalles relacionados como una conversación que tuvieron el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles con Harry cuando empezó su noviazgo. Según el Duque de Sussex, su padre y su madrastra le habían dicho que Meghan Markle podía continuar su carrera como actriz, lo que le pareció contradictorio ya que al mismo tiempo le dijeron que no le pondrían seguridad las 24 horas.

La pareja se cansó de los comentarios de los Windsor y decidieron alejarse de la familia real en el 2020. El príncipe Harry y Meghan Markle viven actualmente en Montecito, California, donde son vecinos de celebridades como Ariana Grande y Meg Ryan, y allí le dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet.



