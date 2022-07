Carolina de Mónaco lleva el vestido túnica ideal para el verano

Carolina de Mónaco ha reemplazado a su cuñada Charlène en las fotografías junto al príncipe Alberto en los actos oficiales de la familia real de Montecarlo. Y cada evento es un clase magistral de estilo y glamour. La última lección de moda de Carolina de Mónaco lo hizo a través de un vestido túnica que consagró de inmediato como un ítem ideal para el verano.

El vestido túnica que Carolina de Mónaco eligió para un acto oficial que premió a jóvenes artistas.

Carolina de Hannover asistió como invitada de honor a la ceremonia de premios de la Escuela de Artes Plásticas de Mónaco, y lo hizo con un bellísimo vestido tipo túnica firmado por Dries Van Noten. Sobria y elegante, como siempre, esta vez Carolina de Mónaco eligió un vestido de base blanca con un llamativo estampado en color negro de inspiración tropical. Un estilismo perfecto para un evento y cocktail de verano.

El estampado de inspiración tropical del vestido túnica que consagró Carolina de Mónaco como ítem de verano.

El diseño de corte midi y manga corta hasta el codo de la marca belga que empieza a ser otra etiqueta preferida de la hija de Grace Kelly presentaba un estampado sectorizado, en las mangas y en la parte frontal, a la altura de la falda, dejando a la vista la silueta de unas palmeras.

El diseño con estampado sectorizado de inspiración tropical de Dries Van Noten.

Para no perder la costumbre y su identificación con la maison Chanel que tan bien representa Carolina de Mónaco, la princesa combinó su vestido túnica con sandalias de la casa francesa, de color negro con tiras. El black touch del look blanco y radiante de la royal sumó el detalle de las gafas de sol, accesorios infaltable en un look de verano.

Otro vestido de Dries Van Noten elegido por Carolina de Mónaco para su encuentro con los príncipes Bonaparte.

Además, Carolina de Mónaco volvió a elegir perlas como complemento para subir el tono de estilismos más frescos y sin etiquetas, pero con todo el estilo y elegancia.

Recientemente, Carolina de Mónaco también había elegido de su guardarropas un diseño de Dries Van Noten, con estampado floral en tonos corales y verdes. Fue para un encuentro con el príncipe Jean-Christophe Napoleón, actual jefe de la casa Bonaparte, y su esposa, la princesa Olympia, con motivo de la inauguración de un busto de Eugenia de Montijo, la consorte española de Napoleón III, en Montecarlo.