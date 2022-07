Ahora se puede armar una escapada a Mendoza con solo tres clicks

Estamos en la época post pandemia. Se trata de un tiempo en donde muchas cosas cambiaron: costumbres, usos, protocolos, formas de hacer las cosas... la irrupción del Covid 19 en nuestras vidas hizo que hoy, vacunas mediante y en un momento en que aprendimos sobre la enfermedad, varios de los protocolos tomados se hayan afianzado y otros hayan "aflojado". Sin embargo muchas de las acciones que tuvimos que tomar nos transformaron y varias quedaron porque significaron evolución, y su aplicación cambió el curso de varias actividades.

Ahora se sabe que muchos trabajos pueden hacerse "a distancia", que hacer reuniones de más satura y no hace crecer, y que viajar, salir a comer y tener un momento de disfrute puede y debe hacerse de manera más organizada para que, justamente, la pasemos mejor.

Esta época post pandemia en el ámbito turístico produjo el regreso de los visitantes internacionales, pero también un "boom" de turismo nacional. La crisis económica generó que muchos argentinos decidieran descansar dentro de nuestro país y no salir al exterior; y el formato de "escapada" creció enormemente: 4 o 5 días de relax, que pueden repetirse varias veces en el año, visitando otra provincia.

Mendoza fue una de las más beneficiadas con este concepto. Debido a este tipo de turismo -que se suma al otro, más tradicional- hoy hay hotelería, complejos de cabañas, restaurantes y experiencias en bodegas que tienen tiempos de espera de varios días o incluso semanas, a la hora de conseguir un lugar. Y por esto los mendocinos debieron acostumbrarse a una tarea a la que antes nunca echaron mano: hacer una reserva.

Disfrute en las bodegas, con todo listo de antemano: esa es la premisa.

"La verdad es que recién ahora me estoy acostumbrando. Yo toda la vida fui de decir: 'vayamos a cenar a tal o cual lado' y listo, me mandaba con mi grupo de amigos, y a lo sumo esperaba un ratito y nos ubicaban", reconoce un joven abogado local que charlaba con este periodista mientras se volvía caminando a su auto, un poco amargado porque en el restaurante de bodega que pretendía comer le dijeron que lamentablemente no podían hacerle espacio porque todas sus mesas estaban reservadas.

Lo cierto es que el enoturismo hoy está en auge, y como mucha es la gente que quiere venir a disfrutarlo nuevas plataformas y operatorias han ido surgiendo para garantizar que esos pocos días de escapada sean lindos, divertidos, productivos y memorables.

Es que es muy temerario esto de arriesgarse a viajar a un lugar en donde la demanda turística es fuerte, sin haberse asesorado antes ni haber organizado visitas, almuerzos, y experiencias.

El disfrute del vino de una forma desestructurada.

El mundo de internet se ha convertido en un aliada de muchos emprendedores que, al ver esta necesidad, decidieron prestar un servicio diferente. Una de las que no se quedó quieta y se dio cuenta que podía prestar un excelente servicio previo para garantizar el disfrute del viajero fue Mariela Giovaneli, quien cuenta con gran experiencia turística al desempeñarse en el pasado como host, hospitality y public relations de varias bodegas. Esto la llevó a gerenciar un hotel boutique en el corazón de Mendoza y crear Winery Booking, una plataforma digital que concentra toda la oferta enoturística de Mendoza en un solo lugar y sin costo adicional, muestra como armar un "wineplan" en solo tres clicks.

Mariela Giovanelli, alma mater del proyecto.

Mariela, ¿como se te ocurre irrumpir en el mundo de la web para ofrecer este servicio?

Bueno, todo nació en 2018, desde Casa Lila Bed & Breakfast. Ese es el hotel boutique que tengo con mi marido Pablo, en donde hace más de 10 años recibimos pasajeros y nos enfrentamos al mismo interrogante y a las mismas frases: '¿qué hacemos?', 'nos vinimos pero no nos organizamos', 'se nos canceló una propuesta'... como el hotel es pequeño, siempre tenemos contacto con todos los huéspedes. Ellos llegan como huéspedes y se van como amigos. Por eso empezamos a ver cuál podía ser la vuelta para ayudarlos desde antes de llegar.

Casi todos los viajeros independientes que llegan a Mendoza buscan experiencias en bodegas, y al momento de hacer sus reservas se les complicaba encontrar la información completa con respecto a distancias, propuestas, precios, horarios y demás. Allí se 'nos prendió la lamparita' y armamos Winery booking, esta plataforma digital en donde se pueden encontrar todas las alternativas, propuestas, precios, horarios, distancias, hacer reservas online con confirmación inmediata, y al mismo precio que en Bodega.

Lo que queríamos era sumar valor a la increíble propuesta enoturística de Argentina, haciendo sencillo el proceso de reservas.

Vos hablaste de lograr "confirmación inmediata", y también has mencionado algo llamado "reserva las minute"... ¿qué significa?

Esas son las reservas de último minuto. La idea de esta plataforma es asistir a todos los viajeros para que siempre tengan alternativas para visitar. Estamos para ayudarlos, a través de la plataforma y de Whatsapp, para que siempre encuentren la mejor opción y a su vez estamos en comunicación directa con el área de turismo de las bodegas para encontrar huecos o alternativas en caso de alta demanda. Entonces si algún usuario te escribe diciendo 'se me cayó tal programa, ayudame a buscar otro', podemos hacerlo.

¡A bodeguear con onda!

¿Cómo es un plan característico armado a través de Winery Booking?

Nosotros lo llamamos 'wineplan perfecto'. Esto es armar un itinerario y aconsejamos como máximo 3 bodegas: esto permite, por ejemplo, comenzar con una degustación en una bodega de Lujan o el Valle de Uco, almorzar en otra que no quede tan alejada y quizás terminar con un sunset o un plan de tarde en una tercera.

La plataforma esta diseñada para armar el plan más eficiente, por región, horarios y distancias. Está orientado a los viajeros independientes que quieren armar su plan a medida.

¿Y quienes usan esta herramienta?

Hoy principalmente es turismo nacional, personas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Una de las sorpresas que dejó la época de pandemia es que ya casi todo el mundo le perdió el miedo a lo digital. También tenemos a muchos turistas de Estados Unidos y de Brasil que ya la conocen y la usan.

"A nosotros no nos gusta quedarnos quietos, y siempre estamos pensando en servicios de confort y adicionales. Te cuento, por ejemplo, que tenemos una alianza con Cabify para "planes seguros" en el Valle de Uco: un conductor los lleva y los espera durante todo el día, con un valor cerrado. En nuestra web esta toda la info", cierra Mariela.

En el video, un instructivo de cómo se utiliza Winery Booking y que te muestra cómo ahora, desde internet, las bodegas y las experiencias turísticas en Mendoza pueden ser reservadas.