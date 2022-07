Así es el impagable reloj que Jennifer Lopez le regaló a Ben Affleck

Jennifer López suele ser romántica y generosa en cada gesto con sus seres queridos. Y a la luz del romance renovado con su ex y actual Ben Affleck, resurge el tema de lo que se han regalado, la nostalgia y aquello que se resignifica al calor de la relación actual entre ellos.



Una foto actual de Ben Affleck con el reloj que le regaló Jennifer Lopez en su muñeca. Fuente. Revista GQ

Jennifer López y Ben Affleck: el reloj que ella le regaló en 2002 y él luce ahora

Dos astros queridos, populares y ¿para qué negarlo? ¡divinos! Regresan a la relación luego del desamor. Están enamorados nuevamente -o nunca dejaron de estarlo- y nos inspiran a pensar que vale la pena darle la oportunidad a viejos amores.

Y porqué no, a viejos objetos que podemos resignificar hoy. A la luz de la moda actual y las relaciones que no mueren.

Reconozcamos que el fenómeno “Bennifer“ tiene más adeptos de los que lo admiten y es imposible resistir la nostalgia cuando se los observa, tan melosos como si fuera ayer.

Este contexto romántico que a nadie deja indiferente es ideal para rebuscar en el armario aquellos complementos y objetos cargados de sentido para volver a lucirlos según la moda actual: Ben Affleck así lo hizo.

Ocurre que el actor y director, desde que volvió con Jennifer Lopez, revalorizó el reloj que la diva del Bronx le regaló hace dos décadas. Un modelo de plata simple, delicado, elegante con una pequeña esfera ovalada y pulsera chunky.



El estilo de reloj de Ben Affleck aunque no se conoce exactamente la marca de la pieza que lleva en su muñeca, hoy como ayer. Fuente. Ebay

Impagable y simbólico: el reloj que Jennifer Lopez le regaló a Ben Affleck

Más por lo que simboliza que por lo que sale, el actor fue visto en varias ocasiones con el reloj pulsera que le regaló su novia hace tantos años en más de una ocasión.

Si nos remontamos a la primera vez que vimos este costoso reloj fue en el video clip de Jenny From the Block, en 2022. Eso sí, el detalle de las fotos no es preciso y no puede decirse si se trata de un Omega vintage o un Longines antiguo.

Como sea, Ben Affleck lleva el reloj con frecuencia y por lo que parece, se trata de un reloj en forma ovalada con números de estilo caligráfico. Los expertos dicen que un reloj como este es seguramente trabajo de especialistas que trabajan recuperando antigüedades en casos de subastas.

Sin embargo, hay que aclarar que el reloj es un lujo impagable por su artesanía, más que por sus materiales. Se cree que estaría firmado por Franck Muller, un relojero estrella en el 2000, popular por crear modelos como el que luce el actor.

¿Qué objeto vintage, lleno de sentido, rescararías para usar actualmente como el gesto romántico de Ben Affleck al usar el regalo de Jennifer Lopez?

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.