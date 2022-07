La actividad humanitaria que hacen Meghan Markle y el príncipe Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle fundaron Archewell Fundation en el 2020 con el fin de hacer actividades humanitarias y ayudar a las personas más necesitadas alrededor del mundo. Además de esta beneficencia, también son autores de materiales audiovisuales para educar a la sociedad respecto a temas medioambientales y derechos humanos, principalmente a las generaciones más jóvenes.

Cuando la pareja se conoció en una cita a ciegas en 2016 se conectaron rápidamente a través de un objetivo en común: hacer del mundo un lugar mejor. Desde niña que Meghan Markle apoya causas feministas para empoderar a las, mientras que el príncipe Harry creó los Juegos Invictus para apoyar a todos los veterano de guerra que se encuentran enfermos o con secuelas.

"En Archewell buscamos impulsar un cambio cultural sistémico. Creemos que la compasión es la fuerza cultural definitoria del siglo XXI", indican en su sitio web. A través de su fundación, que tiene sede en Beverly Hills, California, los Duques impulsan sus ideas que van desde pensar en aplicaciones inclusivas hasta series animadas y crear viandas para países con hambruna.

Harry y Meghan en la pandemia de coronavirus

Archewell Foundation trabaja con Global Citizen, una organización internacional de educación y defensa que trabaja para catalizar el movimiento para acabar con la pobreza extrema. Juntos lideran un esfuerzo para distribuir equitativamente las vacunas contra el coronavirus a la población mundial.

El príncipe Harry y Meghan Markle se desempeñaron como voceros de la campaña VAX LIVE: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, que reunió unos $360 millones de dólares. Con este dinero lograron crear conciencia sobre la pandemia, redujeron la desinformación y compraron una gran cantidad de vacunas que aún continúan distribuyendo alrededor del mundo.

Distribución de comida en todo el mundo

El príncipe Harry y Meghan Markle se unieron con el chef José Andrés para trabajar con el World Central Ktichen, que tiene como fin brindar comida a las comunidades más empobrecidas o afectadas por determinadas cuestiones. Hasta el momento han trabajado en Dominica, Puerto Rico y la ciudad india de Bombay.

Meghan Markle y el príncipe Harry crearon Archewell Foundation. Fuente: Instagram @sussexroyal.

El objetivo es funcionar como "cocina del mundo" y distribuir comida en clínicas, escuelas o zonas que hayan sido devastadas por catástrofes naturales. Archewell Foundation tiene una fuerte presencia en Haití, uno de los países más pobres de América que fue afectado muchas veces por terremotos y huracanes.

Campaña contra el cambio climático

Los Duques de Sussex se destacan por ser activistas para cuidar el medio ambiente y una de sus causas más importantes es dejar de consumir plástico, o reducirlo lo más posible. Hace un tiempo se asociaron con Ethic, una compañía que apuesta al desarrollo sostenible, la protección del planeta y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

Si algo une a Meghan Markle con el príncipe Harry es su necesidad de utilizar su estatus social para cambiar el pensamiento de la sociedad. Archewell Foundation fue su primer gran paso en este propósito y su nombre se debe en honor a su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten Windsor, quien ya tiene 3 años.



¿Qué te parece la actividad humanitaria del príncipe Harry?