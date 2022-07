Una estrella pop argentina se animó al N5 challenge de Lali Espósito

Si hay alguien que hoy puede considerarse el torbellino pop de la Argentina hoy, es Lali Espósito. De hecho, la revista Rolling Stone, que la tiene en la tapa este mes, la consideró "la diva soñada del pop argentino".

Mientras espera el estreno de la última temporada de Sky Rojo, la serie que grabó con éxito para Netflix; y disfruta de ser jurado de "La Voz Argentina"; hace un par de días, la intérprete de "Diva", "Mil años luz", "Caliente" y "Soy" estuvo en Mendoza presentando el "Disciplina tour", que comenzó a rodar por las provincias.

Semanas antes, mientras estaba en España disfrutando del verano en esas latitudes, Lali lanzó "N5", su flamante tema, y mostró a todos sus fans la coreografía del mismo a través de un video que subió a sus redes, en Instagram y TikTok. Súper sensual, el bikini rojo de Espósito y el lookazo con gafas de sol y un increíble pañuelo en la cabeza fueron el combo que lo hizo convertirse casi inmediatamente en el furor del momento en el mundo digital.

El video, de unos 15 segundos, ha sido imitado por el mundo entero, y es uno de los trending topics más grandes de las redes sociales. Pues otra estrella del pop, integrante de uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos que la Argentina aportó a ese género, se prendió en la movida.

Virginia junto a su amiga Gaby, llegando al show de Lali en Mendoza.

Virginia Da Cunha se confesó fan de Lali, y charló unos minutos con MDZ minutos antes de disfrutar del último tour. "Lali me parece una genia. Es pura fuerza. ¡Diosa total!", nos dijo Virginia cuando nos la encontramos el 9 e julio en el estadio Arena Maipú; donde Lali dio el primer concierto del interior del país de este nuevo disco y el que inicia la gira de la protagonista de "Esperanza mía" por la Argentina.

Virgi además es ya una de las Dj`s más reconocidas de Argentina.

Si hay alguien que sabe sobre ser una estrella del pop es Virginia. Ella fue parte integrante de Bandana, el grupo pop que generó adoración en Argentina e Iberoamérica, surgido del concurso televisivo Popstars en 2001.

Bandana tuvo récords de shows en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde llegaron a realizar más de 150 presentaciones; giras en Sudamérica, Estados Unidos y España, además de recorrer todas las provincias de Argentina. Además en 2002 fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney, Lilo and Stitch, con la canción "Muero de amor por ti" (versión en español y con un ritmo más ligero de la original de Elvis Presley, "Can't Help Falling in Love").

Hoy Da Cunha eligió la provincia de Mendoza para vivir, y si bien la música y la comunicación nunca abandonaron su vida, hoy transita nuevos estilos, y una vida en la que lo espiritual, el yoga y la conexión con la tierra y la naturaleza confoman un importante eje.

Para mostrar su admiración por Lali, Virgi se animó al "N5 challenge", que hoy hace estallar TikTok e Instagram. ¡Aquí te lo mostramos!