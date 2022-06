La revolución de los nómades digitales: cuando trabajar desde cualquier lugar del mundo es una posibilidad

El trabajo remoto es su estilo de vida. Deciden cómo y dónde hacerlo, alejados de oficinas tradicionales y horarios estructurados. Los nómades digitales asocian el trabajo al viaje y eligen moverse entre centros urbanos bien rankeados para sus objetivos, como lo son Buenos Aires, México, Medellín, Barcelona, Berlín y Lisboa.

Si bien ya existía hace varias décadas, el teletrabajo es una de las modalidades que se instaló con la pandemia por covid-19 y que permanece. Por eso, muchas empresas deciden habilitar esta posibilidad cuando contratan talento.

Tal es el caso de flexibility, la startup tecnológica que permite a las empresas acelerar el time to market de productos financieros digitales, que nació en 2012 con un equipo de trabajo 100% virtual y hoy cuenta con colaboradores que viajan mientras cumplen allí sus funciones.

Ailén Correa: viajar, no solo en vacaciones

Ailén Correa es líder de Mejora Continua en flexibility, el área encargada de procesos de la compañía, metodologías ágiles y desarrollo de una cultura ágil. Actualmente trabaja desde El Bolsón, Río Negro.

“Durante años mi única opción para moverme fueron las vacaciones, 15 días, una vez al año. Sin embargo, cuando empecé a trabajar desde mi casa para flex, la variable de viajar solo en vacaciones se empezó a desdibujar”, recuerda Correa desde el hostel donde está instalada actualmente. “Tenía mucho deseo de viajar, pero no me visualizaba dejando todo y probando suerte sin un plan, y tampoco estaba dispuesta a resignar el desarrollo profesional que me ofrecía flexibility”, agrega.

“Vine de vacaciones al Sur en septiembre de 2021 y me crucé con varias personas que, con motivo de la cuarentena, se habían instalado acá, aunque seguían trabajando para Buenos Aires.. Ahí me terminó de caer la ficha”, menciona Correa, quien vio en esas personas sus propios intereses. “Me explotó el cerebro, me di cuenta de que trabajar y viajar era posible para mí, que antes ya lo había tenido al alcance, porque desde siempre en flex había compañeros que estaban en Colombia, en Santa Fe o en Entre Ríos”.

Ailén correa, empleada de Flexibility, trabaja remotamente desde El Bolsón.

Previa a esta primera experiencia como nómada digital, Correa había trabajado desde Mar del Plata para la ciudad de Buenos Aires durante varias semanas, porque su abuela y su madre viven en la ciudad costera. Sin embargo nunca se le había ocurrido dejar su departamento y seguir con su vida y su trabajo desde otra parte de Argentina.

Cuando planteó la idea, en flexibility Correa tuvo 100% de apoyo tanto por parte del CEO, Pablo Ces, como de su equipo. Ante las dudas e incertidumbre sobre si trabajar instalada en otra locación geográfica era posible, fue Ces quien le recordó sus propias capacidades: “Me dijo: 'formaste equipo nuevo de manera 100% virtual sin contacto presencial durante un año y medio de cuarentena, y hoy funcionan de 10. ¿Por qué esto habría de ser distinto?’. Y cuando lo empecé a contar a mis compañeros líderes también, todos estaban súper felices con la decisión que tomaba, me sentí muy acompañada y fortalecida”, dice Correa.

Sobre su futuro, Correa imagina: “Me veo moviéndome de nuevo, en este momento mi plan es viajar, ser más bien una nómade digital. Tengo capacidad para mantenerme enfocada en el trabajo, y disciplina para la organización. De hecho acá en el hostel no pueden creer que esté tan concentrada con tanto bullicio de gente alrededor”.

A quienes estén pensando en hacer este tipo de movimientos, Correa les recomienda lanzarse a la experiencia: “No duden, con temor o con incertidumbre, háganlo igual y tómenlo como un experimento”.

Juan Cruz Fernández Viña: entre Alemania y Colombia, un desafío cultural

Juan Cruz Fernández Viña comenzó a trabajar en flexibility como Desarrollador Junior en el área de software, y en la actualidad se desempeña como Technical Leader. Entre sus responsabilidades, además de desarrollar software define soluciones técnicas, diseña soluciones, code review de las tareas y acompaña a otros miembros del equipo.

Instalado en Colombia, considera que su actividad profesional para la startup de Argentina no se ve afectada con la distancia: “En nuestra área, con una buena conexión de internet y una laptop podés hacer todo lo que necesitás. He trabajado en el avión, en el aeropuerto, en un café, en el tren… siempre que tenga espacio para apoyar la laptop se puede, y con conexión estable por si hay alguna reunión”, plantea Fernández Viña.

El nomadismo digital cada vez es más popular entre las nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, el colaborador de flexibility advierte ciertos desafíos: “La prueba más grande viene por lo cultural, al estar en países distintos pueden generarse situaciones en las que quizás uno dice o hace algo que considera normal pero que a otro le cae mal, o al revés. También está el idioma, creo que es obligatorio saber inglés. Y para personas muy familieras, estar lejos puede ser otro desafío grande, aunque hoy en día con videollamadas se hace más ameno, no es un reemplazo.”

La trayectoria de Fernández Viña en flexibility no fue lineal, ya que durante algún tiempo vivió en Alemania trabajando para otras compañías. Teniendo en cuenta sus aptitudes, Pablo Ces lo convocó cuando en flexibility abrieron una sucursal en Colombia: “Él viajó a Amsterdam, nos encontramos y recorrimos la ciudad y me hizo la propuesta. Me pareció un interesante desafío y decidí ir de Alemania a Colombia. A nivel acompañamiento de flex estuvimos siempre comunicados desde que hablé con Pablo hasta que llegué a Colombia.”

Antes de instalarse en la nueva oficina, Fernández Viña viajó a Argentina para ver a su familia y luego de eso desde flexibility le compraron el pasaje para Colombia, donde le costearon los tres primeros meses de alojamiento hasta que encontrase un lugar por su cuenta.

“Siempre recomiendo para aquellas personas que hagan la experiencia de trabajar desde otro país que aprendan idiomas, inglés sobre todo, y luego que se animen porque es una experiencia muy buena y divertida”, sintetiza Fernández Viña.