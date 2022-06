Cómo es la relación de Meghan Markle y su padre

Meghan Markle fue protagonista de una gran cantidad de escándalos desde su llegada a la Corona británica, los mismos que la llevaron junto a su esposo, el príncipe Harry, a abandonar Inglaterra y mudarse a Estados Unidos. Uno de ellos fue la relación con su padre, Thomas Markle.

Los problemas públicos entre la actriz y su progenitor comenzaron a principios de 2018, cuando él hizo un arreglo con un fotógrafo para que le sacaran fotos "in fraganti" leyendo un libro. Estas imágenes se vendieron a la prensa como casuales y cuando se descubrió la verdad generó una gran vergüenza en su hija.

Durante muchas semanas intentaron hacer las paces, pero de ambas partes quedaron cosas por resolver y finalmente Thomas Markle no fue al casamiento por un supuesto problema de salud. "Tristemente, mi papá no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por él y espero que tenga el espacio que necesita para concentrarse en su salud. Me gustaría agradecer a todos los que me han ofrecido generosos mensajes de apoyo”, expresó en ese momento Meghan Markle.

Meghan Markle y Harry en un festival en Londres. Fuente: Instagram @sussexroyal.

Días después de la boda, Thomas Markle dio una entrevista donde continuó contando detalles de la vida de su hija, teniendo en cuenta lo estricta que es la Corona con la privacidad. "Ella quiere tener niños desde hace tiempo y cuando conoció a Harry habló de lo mucho que deseaba tener un bebé", expresó a Good Morning Britain.

¿Cómo siguió la relación entre Thomas y Meghan Markle?

Al nacer Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, todos creían que la relación con Thomas Markle iba a mejorar, pero no fue así. Los intentos de reconciliación no funcionaron. Incluso todo se tensó más cuando el hombre opinó sobre los dichos que tuvieron los royals en la entrevista que dieron a Oprah Winfrey en 2021.

Al poco tiempo de renunciar a sus funciones reales y abandonar Londres, la pareja habló con la conductora y contaron todas las situaciones que los llevaron a tomar estas decisiones. Meghan Markle reveló que vivió situaciones de racismo, dentro y fuera del palacio de Buckingham, no se sentía una persona libre y que incluso llegó a pensar en quitarse la vida.



"Tengo un gran respeto por los royals y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas. Creo que Los Ángeles es racista. California es racista, pero no creo que los británicos lo sean", dijo Thomas Markle en una entrevista a la cadena ITV, al indicar que no estaba a favor de las declaraciones de su hija,

Y agregó: "Si no sé nada de ellos en 30 días, entonces haré otro relato a la prensa. Cuando se decidan a hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa. No obstante, quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenía problemas psicológicos, la hubiera apoyado".

Las declaraciones de Thomas Markle nunca fueron de ninguna ayuda para restablecer el vínculo con la actriz, pero hace pocos días un acontecimiento podría cambiar el futuro. El hombre de 77 años se cayó al sufrir un derrame cerebral y tuvo que ser internado de urgencia en un hospital de San Diego, en California.

Meghan Markle no lo fue a visitar, pero fuentes cercanas aseguraron que está más decidida que nunca en arreglar la relación siempre y cuando él se proponga cambiar. Cabe recordar que Thomas Markle llegó a enviarle una carta a la reina Isabel II para que lo ayude, pero ni la soberana pudo poner paños fríos a las peleas.



¿Crees que habrá algún acercamiento entre Meghan Markle y su padre?