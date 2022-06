Cualquier salsa que prepares con castañas de Cajú te cambiará la vida de seguro. Para quienes se están convirtiendo al veganismo o simplemente eligen llevar una alimentación más saludable, estas formas de usarlas en recetas dulces o saladas, es para tener siempre a mano.

El sabor que tienen las castañas de Cajú es tan neutro y su consistencia es tan cremosa, que pueden reemplazar tanto a la mayonesa, como a la mantequilla, la salsa blanca, el queso crema, el yogurt, la crema agria, la leche condensada y se podría seguir nombrando más.

Es verdaderamente un manjar hasta para un submarino helado. Presta mucha atención y prepárate para saber cómo usarlas en recetas dulces y saladas.

La receta de una exquisita salsa con castañas de Cajú

Una vez que la hagas, te ofrecemos las sugerencias para usarla en recetas dulces y saladas. Primero a lo primero.

Los ingredientes para 400 gr aprox

2 tazas de castañas de cajú sin sal

sin sal 2 tazas de agua

1 pizca de sal

La preparación es súper fácil:

En un bowl mediano se colocan las castañas de Cajú cubiertas con 2 tazas de agua. Se las deja remojando durante 2 horas para que se activen.

Se drena el agua y se colocan las castañas en una procesadora con una pizca de sal a gusto.

Se mezcla hasta obtener una salsa espesa y bien homogénea.

Castañas de Cajú: cómo usarlas en recetas dulces y saladas - Fuente: El Holandés Picante

Listo, ya está la salsa para usarla en todo tipo de preparaciones. En el caso de que se quiera para algo salado, se puede complementar su sabor con:

Pimienta

Cebolla en polvo

Merkén

Jugo de limón

Y para el caso de que sea dulce, se puede usar:

Canela

Miel

Syrup

Extracto de vainilla

Otras formas de comer Castañas de Cajú

Las castañas de Cajú son muy saludables y nutritivas. Básicamente, son perfectas para el otoño. Aunque muchos creen que solo son deliciosas asadas, se prestan a todo tipo de creaciones culinarias. Entérate.

Las castañas escaldadas se pueden usar fileteadas en ensaladas. También le dan una textura a las crumbles o se pueden elaborar vinagretas, patés vegetales y pestos.

Otra opción, pero dulce, es en mermelada de castañas. Se usa mucho en tostadas, rellenos de tartas o crepes, y también como acompañamiento en platos agridulces.

Las castañas asadas o tostadas se pueden tomar sola o acompañando en pastas, arroces o guisos como guarnición o parte de una salsa.

Por qué no también para usarlas como harina, ya que no contienen gluten, por lo que son adecuadas para celiacos. Eso sí, hay que consumirlas con rapidez porque si no pierden su aroma.

Por último, están las Castañas pilongas, que son un tipo de castañas peladas y secadas tradicionalmente con humo. Se pueden hervir con agua o alguna leche vegetal y es perfecta para elaborar cremas dulces o saladas. Cuando pierden el agua, su sabor es más dulce y por ello suelen usarlo mucho en repostería.

¿Qué te han parecido todas estas ideas? ¿Tú prefieres las castañas de Cajú en recetas dulces o saladas? Cuéntanos.

Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.