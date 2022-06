Cuatro tips de decoración para tu casa inspirados en la serie The Crown

Texturas suntuosas y patrones ricos, elementos ornamentados…. ¿Quién no querría introducir aspectos de los interiores de The Crown en su hogar? Tal vez no si eres minimalista, pero el maximalismo está pisando fuerte y está claro que muchas de las influencias más notables del diseño de interiores del pasado regresarán a nuestros hogares, gracias a esta serie tan atrapante.

Así que sí, hay espejos dorados, pinturas deslumbrantes, detalles en oro, techos altos y enormes ventanas que se ven en casi todos los episodios. Aunque todo de la sensación de que más, es más, hay que tener en cuenta que los espacios compartidos son los que suelen ser más majestuosos y cargados, mientras que los cuartos son más relajados.

4 detalles que debes de tener en cuenta si te gusta la decoración de The Crown

1. Diseños florales

Los estampados florales adornan todos los hogares durante el período en el que está ambientada The Crown. La gran mayoría de los cuartos estaban llenos de sofás y sillones con estampado de flores, incluso las cortinas y el empapelado de las paredes.

De hecho, si prestas atención en la serie casi todas las escenas interiores tienen montones de flores.

2. Tapicería opulenta

Una amplia habitación requiere una gran cama con un imponente respaldo. Se puede dejar el color caoba para el comedor y optar por un estilo más ligero y con luz en el dormitorio.

Los tonos pastel y un toque floral con los cojines de la cama brindarán al espacio una sensación más suave. La clave está en distribuir toques ornamentados por todo el lugar para dar un aspecto sofisticado, puede ser desde un busto hasta un espejo con muchos detalles. Se pueden tomar elementos plasmados en The Crown para lograr un estilo similar. | Fuente: loc.gov y UnsplashL.com.

3. Colores vibrantes

Los colores eran llamativos y vibrantes: hay que pensar en los rojos, verdes y azules.

Hay muchas maneras de incorporar el color a los espacios sin la necesidad de tener que pintar toda una habitación con un tono llamativo. Es fácil mantenerse seguro eligiendo tan solo un color, pero al hacer esto, podrías perderte toda una gama de tonos que le pueden aportar energía a los espacios de tu casa.

Es hora de adoptar hermosos tonos y ser audaz con el color. Llevarlo a tu hogar no tiene por qué ser aterrador, puedes comenzar a agregar pequeños detalles hasta que poco a poco te vayas animando a más.

4. Grandes estampas

El papel tapiz estampado fue una opción popular durante la época en que está ambientada The Crown, y es una tendencia que puede funcionar muy bien hoy en día.

Para una apariencia moderna, usa diferentes escalas y diseños. Busca patrones en una variedad de tamaños para brindar una sensación cómoda, como una raya estrecha con un estampado floral audaz.

Una alternativa que suele funcionar bien es optar por un color sólido, como un diseño geométrico como cuadros o rayas, en una alfombra y luego sumar algo más libre y no tan estructurado, como motivos florales en las paredes.

Asegúrate de que todos los patrones que estás usando estén compuestos de colores complementarios, para que combinen a la vista.

Por otro lado, ten en cuenta que los papeles pintados texturizados son una excelente manera de introducir un área sólida de color, pero con una superficie texturizada que agrega interés y profundidad.



¿Qué otro consejo sumarías para lograr una decoración inspirada en The Crown?