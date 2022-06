Elon Musk habló sobre los cambios que hará en Twitter

Elon Musk se reunió con los empleados de Twitter para hablar sobre diversos temas antes de concretar la compra de la red social por 44 mil millones de dólares. El magnate habló sobre despidos hasta de lo que espera en que se convierta Twitter en un futuro.

Por el momento, la compra de Twitter no se ha cerrado formalmente ya que Elon Musk afirma que la compañía aún no reveló la cantidad de cuentas falsas o spam bots que tiene la plataforma. Un tema de suma importancia para el empresario ya que dijo que se encargará de eliminar todas las cuentas falsas y bots de Twitter.

La videoconferencia de Elon Musk con los empleados de Twitter fue cubierta por CNBC. El medio señala que Elon Musk respondió las preguntas "más interesadas" de los trabajadores y destacó los puntos claves de la reunión.

Despidos en Twitter

El tema que más tiene preocupados a los empleados de Twitter son los posible despedidos que pueda hacer Elon Musk tras la adquisición de la compañía. Según destacó CNBC, "los empleados expresaron que se confirmaron muchas de sus preocupaciones sobre los despidos, el trabajo remoto, un enfoque reducido en la moderación del contenido y las medidas de inclusión y diversidad".

Elon Musk les dijo a los empleados que es genial si alguien está haciendo "cosas útiles" y agregó: "si no lo son, entonces me pregunto por qué están en la empresa". Sin embargo, aclaró que los despidos en Twitter dependerán de la situación financiera de cada empleado. Agregó que "ahora mismo los costos superan a los ingresos" y que tiene que haber algunos cambios, de lo contrario Twitter no podrá crecer. "Cualquiera que sea un contribuyente de significado no tiene nada de qué preocuparse", declaró.

Elon Musk critica el trabajo remoto

Recientemente se conoció que el empresario le prohibió a sus empleados de Tesla trabajar remotamente. "Tesla fabrica automóviles y no se pueden fabricar se pueden fabricar automóviles de forma remota", dijo Musk.

Durante la reunión con los empleados de Twitter resaltó que su "sesgo es fuertemente hacia el trabajo presencial". Musk no detalló cómo sería su política de control remoto para los empleados de Twitter y dijo que si alguien es excepcional en su trabajo, el trabajo remoto está bien.

La importancia de la libertad de expresión en Twitter

Una de las principales razones del interés de Elon Musk sobre Twitter es que el magnate es un fuerte proveedor de la libertad de expresión. El CEO de Tesla y SpaceX señaló que los usuarios de Twitter deberían poder decir lo que quieran en la plataforma, incluso si molesta a otros. Aunque resaltó que eso no significa que Twitter deba promoverlo.

Elon Musk ama Twitter

Cuando los empleados de Twitter le preguntaron a Elon Musk a qué se debe su interés en adquirir esta red social, respondió: "Me encanta Twitter, aprendo mucho de lo que aprendo en Twitter" y agregó: "Es una excelente manera de transmitir un mensaje. Algunas personas usan su cabello para expresarse, yo uso Twitter para expresarme".

Words are beautiful — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2022

No le interesa ser el CEO de Twitter

Han estado circulando varios rumores sobre que el actual CEO de Twitter, Parag Agrawal, puede salir de la compañía tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Sin embargo, el multimillonario dijo que no está obsesionado con los grandes títulos. Solo le importa llevar el producto en una dirección particular.

El objetivo que propone Musk para Twitter

El empresario también reveló su objetivo de llegar a mil millones de usuarios activos diarios en Twitter. Desde la red social dijeron que su recuento mensual de usuarios activos diarios es de 229 millones en sus ganancias del primer trimestre de 2022.

La definición de éxito de Musk también incluiría si Twitter está ayudando a promover la civilización y la conciencia, finalizó el empresario.