Todo sobre el embarazo confirmado de Pippa Middleton

Philippa "Pippa" Middleton se hizo famosa cuando se anunció el compromiso de Kate Middleton con el príncipe William, pero en Reino Unido ya era conocida por ser una socialité. Durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, la hermana menor de la Duquesa de Cambridge reveló una noticia: su tercer embarazo.

La británica de 38 años es la segunda hija de Michael Francis Middleton, un ex despachador de vuelos en British Airways, y de Carole Elizabeth Goldsmith, una ex azafata de vuelo. En un principio la familia era de clase media trabajadora hasta que crearon "Party Pieces", una empresa de venta de artículos para fiestas y decoración online.

En 1995, cuando Pippa Middleton tenía 12 años y Kate Middleton 14 años, la empresa se convirtió en un éxito total y la familia cosechó una fortuna volviéndose millonaria. Esto le permitió a las hermanas, y el menor del clan llamado James, estudiar en los colegios más prestigiosos de Reino Unido y codearse con personas de élite.





Mientras que Kate estudió Historia del Arte en la Universidad de Saint Andrews, Pippa Middleton se trasladó a la Universidad de Edimburgo para estudiar Literatura Inglesa. Allí compartió una casa con Lord Edward Innes-Ker, un hijo del duque de Roxburghe, y con el George Percy, Conde Percy, heredero del duque de Northumberland, por lo que se convirtió rápidamente en una socialité.

En ese entonces era conocida dentro del círculo de la alta sociedad y en 2008, la revista Tatler la nombró "Número 1 de la Sociedad de Singleton", superando al cantante y compositor James Blunt y a la princesa Eugenia. Su fama aumentó en 2010 cuando el palacio de Buckingham comunicó el compromiso de su hermana con el hijo mayor de Lady Di y desde entonces fue fotografiaba junto a ellos un sinfín de veces.

Pippa Middleton: su casamiento y la llegada de los hijos

En 2012 conoció al heredero y empresario James Matthews, quien es hijo de David Matthews, propietario y señor de Glen Affric, y se casaron en 2017 en la iglesia de San Marcos de Englefield. Los príncipes George y Charlotte formaron parte del cortejo, mientras que Kate Middleton fue una de las damas de honor.

El primer hijo de Pippa Middleton y James Matthews, Arthur Michael William, nació en 2018 y en el 2021, le dieron la bienvenida a una niña llamada Grace Elizabeth Jane. Durante el Jubileo de Platino de Isabel II por sus 70 años de reinado, la hermana de la Duquesa de Cambridge asistió a los festejos y deslumbró a todos con una enorme panza. Pippa Middleton en los festejos del Jubileo de Platino. Fuente: YouTube The Iron News.

La socialité eligió un vestido verde inglés de manga larga y corte princesa para marcar su vientre de la firma Me And EM de casi $400 dólares. Hasta el momento no se sabe si será niña o niño ni los posibles nombres, pero Pippa Middleton ya parece tener un embarazo avanzado por lo que se esperan noticias próximamente.