El elegante look monocolor de Meghan Markle que es tendencia

Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a La Haya, Países Bajos, en el marco de los Juegos Invictus, que tuvieron lugar del 16 al 22 abril. Para la ocasión, la ex actriz eligió un conjunto monocolor impecable, muy elegante que combinó con un bolso del mismo tono y caminó saludando sonriente a todos los presentes.

Este evento deportivo se trata de unos juegos adaptados internacionales para veteranos heridos, enfermos y personal de defensa activo, que están inspirados en los Warrior Games, un acontecimiento similar realizado en los Estados Unidos. Los primeros juegos tuvieron lugar en marzo de 2014 en el Parque Olímpico de la Reina Elizabeth en Londres, Reino Unido.

Fueron creados por el príncipe Harry con el fin de llevar inclusión, principalmente porque fue cadete oficial Gales en la Real Academia Militar de Sandhurst y allí se hizo amigo de muchos combatientes. De esta manera surgió la idea de crear una competición para ellos y hasta continúa siendo el Presidente.

El look de Meghan Markle para los Juegos Invictus

Para el príncipe Harry asistir a los Juegos Invictus es importante a nivel personal y Meghan Markle no dudó en acompañarlo en esta nueva edición. Para el primer día del evento eligió un traje blanco monocromático de Valentino: un blazer oversize cruzado y unos pantalones anchos, un outfit muy cómodo, moderno y atractivo visualmente al mismo tiempo.



Para el calzado apostó por unos zapatos de tacón de Aquazurra y para los accesorios eligió un collar con colgante de diamantes. El bolso blanco con cadenas doradas se trató de un it-bag también de Valentino, que llevó agarrado de la mano en forma de clutch.

Fuente: Instagram @royalstylewatch

En el sitio web de Farfetch, un minorista que vende piezas de lujo, se puede comprar el conjunto blanco de Valentino que llevó Meghan Markle. El blazer tiene un valor de $2.200 euros y está fabricado con lana en el exterior y el forro es de cupro, mientras que el pantalón tiene un valor de $1.200 euros también de lana.

Antes de aterrizar en Holanda para los Juegos Invictus, la pareja hizo primero una parada en Londres para visitar a la reina Isabel II. No trascendió detalles del encuentro, pero lo poco que se sabe es que no viajaron con sus hijos, Archie y Lilibet, una oportunidad que perdió la soberana de conocer a su bisnieta.



