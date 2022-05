Letizia Ortiz y el conjunto verde que hace juego con sus zapatos plateados

Por más que parezca mentira, no hay ocasión en que Doña Letizia no sobresalga por su belleza y por su elegante forma de vestir. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber acerca de su último look, el cual se compone de un conjunto verde y zapatos plateados. A continuación, las imágenes y los detalles.

Fuente: Twitter Casa de S.M. el Rey (/CasaReal)

Doña Letizia y su conjunto verde de María Barragán

La entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular es uno de los eventos más esperados del año, no solo para los amantes de la lectura, sino también para los seguidores y los admiradores de Doña Letizia.



Esto se debe a que la reina consorte manifiesta una especial predilección por este evento, lo cual se traduce en que cada una de sus asistencias se presenta de la mano por el estreno de un nuevo y elegante atuendo.



En esta oportunidad, la esposa de Felipe VI estuvo a la altura de las circunstancias y lució un hermoso y delicado conjunto verde que se caracteriza, ante todo, por lograr un justo equilibrio entre lo formal y lo relajado.



Si bien a simple vista podría pensarse que se trata de un vestido de una sola pieza, los pequeños botones que se observan a la altura de la cintura indican que el conjunto está formado por dos piezas, ambas pertenecientes a María Barragán.







uD83DuDDE8?Tras entregar los #PremiosSM22 de Literatura Infantil y Juvenil, la Reina ha felicitado a los autores y ha agradecido también el trabajo de todos los que forman parte de la industria cultural de la literatura para jóvenes y niños.

??https://t.co/5bQyAZVufj @SM_Espana pic.twitter.com/yOirt1HOcd — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 26, 2022

Las claves del delicado y sobrio conjunto verde que la reina Letizia combinó con zapatos plateados

La parte superior del conjunto se destaca por su cuello caja y por hombros estructurados que dejan ver los brazos casi en su totalidad. En cuanto al pantalón, además de ser una pieza delicada en sí, hay que decir que combina a la perfección con la esbelta figura y las largas piernas de Doña Letizia.



Como si fuese poco, la esposa de Felipe VI supo darle a su look un toque llamativo justo y preciso, en especial a través de sus zapatos plateados, de su pequeño bolso de mano y de las joyas que eligió para la ocasión (apenas un anillo y un par de pendientes).



Quienes la hayan visto llegar al evento, saben muy bien que Letizia lució un impecable abrigo de paño blanco, cuyo diseño corresponde a uno de sus autores predilectos: Felipe Varela.



Para finalizar, hay que decir que la reina Letizia se destacó también por su oratoria y por el mensaje que transmitió en el marco de esta entrega de premios. Acerca de la importancia que para ella tiene el hábito de leer dijo, por ejemplo, que “la lectura reposada y concentrada permite que la vida se comprenda desde un punto de vista más analítico y más complejo”.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de este brillante look verde que lució Doña Letizia en uno de sus últimos eventos?