El motivo por el que la reina Isabel II puede conducir sin carnet

Ser la Reina de Inglaterra es llevar una vida de servicio y dedicación al pueblo, pero sin duda también es tener una posición privilegiada y gozar de muchos beneficios. Isabel II ya lleva 70 años en el trono y lo sabe mejor que nadie, por ejemplo uno de sus mayores beneficios es haber podido conducir durante todo su reinado sin licencia.

Los integrantes de la monarquía británica no pueden tener redes sociales personales, no se pueden sacar selfies, quitarse los abrigos en público, llevar prendas negras (solo para el luto) y los hombres de la familia real no pueden usar pantalón corto después de los ocho años. Tampoco pueden caminar delante de la Reina o Rey, ya que ellos son siempre la figura más importante.

Las reglas son muy estrictas para los descendientes directos de los monarcas y futuras monarca. Por ejemplo, el príncipe Carlos, sucesor de la reina Isabel II, sigue las normas al pie de la letra al igual que su hijo mayor y segundo heredero al trono, el príncipe William.

Isabel II maneja hace 70 años sin licencia. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

Los beneficios de Isabel II por ser Reina

Sin duda una de las mayores beneficiadas de la Corona es la propia reina Isabel II, quien a su vez es la que tiene mayores responsabilidades. Por su avanzada edad (96 años) hace varios años que le delegó parte de sus tareas al príncipe Carlos, como en la ceremonia de apertura del Parlamento.

Uno de los grandes lujos que se dio la soberana en sus 70 años de reinado fue conducir sin licencia, algo que es totalmente legal para ella según la Constitución británica. Una de las leyes indica que Isabel II no necesita permiso de conducir debido a que estos se emiten a su nombre, por lo cual es redundante que se emite ella misma su propio carnet.





Además, por los poderes que le otorga la Corona, también está excluida de todas las regulaciones viales y leyes de circulación. Estos beneficios no son solo para Isabel II, sino que aplican al monarca de turno en el Reino Unido, por lo cual regirán sobre el príncipe Carlos próximamente.

La soberana es una fanática de los automóviles desde muy temprana edad, motivo por el que maneja desde que tiene 19 años y su flota está valorada en más de $10 millones de euros, entre los que se destacan Range Rovers, Bentleys y Jaguars. Isabel II dejó el volante hace solo 1 año y el último tiempo manejaba exclusivamente dentro del Castillo de Windsor.



¿Conocías todos estos beneficios que tiene la reina Isabel II?