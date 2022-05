Los ingredientes que la Reina Isabel II jamás tolera en su comida

La reina Isabel II mantiene una muy buena salud a sus 96 años, lo que le permitió tener el reinado más largo de la historia de su país. Su equipo médico la acompaña constantemente y supervisa estrictamente junto a sus cocineros, todas sus comidas para incorporar los nutrientes que necesita.

De 1982 a 1993, su chef personal fue Darren McGrady, quien aseguró que a la Reina no le importa la comida y en lo único que piensa es en sus caballos, los pura sangre que utiliza en las carreras, y sus corgis, los perros que siempre la acompañaron. Sin embargo, él se dedicó durante años a crear platos muy saciables y que la ayuden a mejorar su salud, según contó a The Telegraph.

Para esto, McGrady tuvo en cuenta algunos ingredientes que no le gustan a Isabel II. Rechaza cualquier plato que contenga ajos, cebollas y paprika, un pimentón en polvo de color rojo-anaranjado. La alimentación que lleva hace muchos años está basada en proteínas para tener más energía y prefiere evitar los carbohidratos y el almidón como las papas, la pasta y el arroz.

Isabel Il junto a un corgi en Canadá. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

“A la Reina le encantan los huevos revueltos con salmón ahumado y una ralladura de trufa. Pero es demasiado frugal para pedir trufas frescas y solo las disfruta en Navidad cuando las envían como regalo”, contó en relación al desayuno.

¿Cómo le gusta la comida a la reina Isabel II?

Mark Flanagan es el actual chef personal de la reina Isabel II al haber sucedido a Lionel Mann en 2002. Entre sus trabajos más destacados se encuentran el desayuno del casamiento del príncipe William y Kate Middleton en 2011, la cena honorífica al presidente Obama en 2016 y la cena honorífica a los reyes de España en 2017.

El chef no habla de la vida privada de la Reina, pero en varias oportunidades reveló algunos de sus detalles culinarios y escribió dos libros como "Un libro de cocina real: Recetas de temporada del Palacio de Buckingham". A la monarca de 96 años le gusta la carne bien cocida a la parrilla, principalmente de aves como el faisán o la perdiz, pero puede adaptarse a otras especies.

A la reina Isabel II le gusta la carne a la parrilla. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

Es popularmente conocido que los británicos adoran la hora del té y ella no es ajena a esto. Todas las tardes se sienta en el salón comedor de Buckingham para que le sirvan su clásico sándwich de atún, mayonesa y finas rodajas de pepino, pero con un detalle muy particular: la corteza siempre se debe sacar porque no le gusta.

Los gustos de Isabel II para la comida no son lujosos, sino más bien clásicos y a los que pueden acceder muchas personas. Lo más importante son las pequeñas porciones y nunca perderse una comida para estar siempre saludable.



¿Conocías todos estos detalles sobre los gustos culinarios de la reina Isabel II?