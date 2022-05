Argentino tomó una fotografía impactante del cielo y ganó un concurso internacional

El cielo regala hermosas y irrepetibles imágenes que invitan no solo a observarlo, sino también a inmortalizar esas postales. Fotografiar la Vía Láctea es una de las experiencias más maravillosas que puede vivir un fotógrafo. Por ello, el blog de fotografía y viajes Capture the Atlas busca premiar a los mejores.

Son 25 los fotógrafos de hasta 14 nacionalidades los que fueron premiados este año por el concurso anual Milky Way Photographer of the Year de Capture the Atlas. Estos artistas de la cámara regalan fotografías imperdibles del cielo de España, Chile, Argentina, Francia, Estados Uinodos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Egipto, Eslovenia y Eslovaquia.

Para seleccionar a los ganadores se tuvieron en cuenta ciertos factores, según explica el editor de la web, Dan Zafra. “La calidad de la imagen, la historia detrás de la toma, y en general, la capacidad de inspirar de las fotografías son los principales factores para seleccionar las imágenes cada año", asegura.

"Más allá de los aspectos técnicos, cada fotografía de la Vía Láctea tiene una historia y una semilla que ha ido creciendo en la mente del fotógrafo durante algún tiempo hasta que todos los elementos se alinean para crear la imagen", explicaron desde el sitio web.

Este año se celebra la quinta edición de Milky Way Photographer of the Year (El fotógrafo de Vía Láctea del Año), estos galardones contaron con la participación tanto de amateurs como de fotógrafos de reconocido prestigio.

"Noches azules de Vinchina"

Entre los fotógrafos que se quedaron con los primeros puestos del concurso se encuentra un argentino, Gonzalo Santile. La imagen capturada tiene como escenario a la pequeña localidad de Vinchina, provincia de La Rioja, y muestra un mundo de colores, detalles y luces.

“El área conocida como 'La Pirámide' (donde hice esta foto) se encuentra justo antes de subir una montaña de 4.600 metros de altura para llegar a la Laguna Brava, donde hay géiseres y una laguna llena de flamencos rosados que llegan durante la temporada año tras año. El hito más espectacular aquí es el cráter 'Corona del Inca', que para escalarlo es necesario oxígeno”, recuerda Santile sobre esta imagen tomada durante ‘la hora azul’ en la pequeña localidad argentina.

Vinchina blue nights – Gonzalo Javier Santile

El fotógrafo comparte cómo fue la preparación para lograr esta verdadera obra de arte. "Lo intenté la primera noche y fue frustrante porque la ubicación no tenía contaminación lumínica, por lo que la foto salió extremadamente oscura, incluso con ISO 6400. Regresé al día siguiente al atardecer y durante la hora azul, tomé una foto del primer plano. Luego, esperé a que saliese la Vía Láctea en la misma posición con el trípode e hice la foto del cielo", finalizó.

Otras imágenes ganadoras

Ice Age – Alvin Wu

Starlit Needle – Spencer Welling

Winter dreams – Rubén Vela