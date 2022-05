Dónde vive Brigitte Bardot y qué es de su vida hoy

Brigitte Bardot es reconocida por ser un icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX. Además, tuvo muchos éxitos en el cine, una industria que abandonó siendo bastante joven. Cosechó una gran fortuna a lo largo de su carrera que le permitió vivir en muchas partes del mundo y actualmente está asentada en su país natal.

La ex actriz nació en París, Francia, el 28 de septiembre de 1934 y vivió inicialmente en el distrito número tres, en un ambiente burgués. Desde niña tuvo pasión por el ballet y a los 13 años fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, pese al estricto filtro para seleccionar a sus bailarinas.

Desde adolescente, Brigitte Bardot mostró una increíble belleza natural y mucha sensualidad, algo que potenció a los 18 años cuando incursionó en el cine. Su primera película fue "Le trou normand" y se convirtió en un mito erótico y sensual, principalmente de la década del '50 y '60, y pasó a llamar la atención de todos los productores.

Brigitte Bardot y su salto a la fama mundial

Fue su primer marido, el director Roger Vadim, quien le ofreció el papel que la lanzó a la fama internacional y en la que trabajó junto al actor Jean-Louis Trintignant. En la película "Dieu... créa la femme" (1956), la francesa interpretó una de las escenas más eróticas del cine en la que su personaje baila descalza sobre una mesa.





Hasta el día de hoy, Brigitte Bardot sigue siendo una de las pocas actrices europeas que recibieron la atención de los medios de comunicación estadounidenses. Su primera película en Hollywood fue "Un acte d'amour", coprotagonizada por Kirk Douglas, y su nombre comenzó a estar en boca de todos.

Retiro del cine y una vida lejos de las cámaras

Con apenas 40 años y más de 50 películas, decidió retirarse del cine para tener una vida más tranquila y enfocarse en su defensa por los derechos de los animales. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot para la protección de las especies en peligro y lucha contra el uso de pieles, los experimentos en animales, el cautiverio, la caza, entre otras cosas.

Actualmente la ex actriz de 87 años, tiene una gran presencia en su fundación mientras que disfruta de la tranquilidad de su casa en Saint-Tropez, una ciudad costera ubicada Francia. Brigitte Bardot viajó durante muchos años allí, ya que era el destino del jet set en la década del '60, y no dudó en comprarse una cosa cerca de la playa cuando decidió retirarse del cine.

Fuente: Wikipedia.

"Nuestros 3 refugios en La Mare Auzou, Bazoches y Montpon son verdaderos remansos de paz para todos los animales – perros, gatos, NAC, equinos, animales de granja… – supervivientes del abandono, maltrato, tráfico o mataderos", indican en el sitio web de la fundación.

Y agregan: "En la FBB cuidamos a los animales no adoptados (o no adoptables) durante toda su vida. Según los propios deseos de Brigitte Bardot, en nuestros refugios no hay eutanasia ni jaulas y todos nuestros animales viven allí en libertad o semilibertad".

¿Qué es lo que más recuerdas de Brigitte Bardot?