Carolina de Mónaco tiene la blusa perfecta para potenciar tu look

Carolina de Mónaco siempre fue la princesa del estilo. Una mujer que llevó las tendencias de la moda antes que nadie. Acostumbrada desde chica a estar en la mira de los flashes de todo el mundo convirtió cada una de sus apariciones en una cátedra de buen gusto y glamour. Tanto en las grandes galas, como en los looks casuales de calle. A los 65 años sigue siendo una referente de moda para muchas mujeres. Ella tiene la blusa perfecta para potenciar cualquier look.

La clave de un buen guardarropas es comprar con inteligencia, y no dejarse llevar por algunas prendas de moda de una temporada que luego no volverás a usar. En este punto Carolina de Mónaco puede ser una excelente referente. Apuesta a prendas clásicas, a las que siempre les da un toque canchero y juvenil. Ese estilo chic sin esfuerzo, que pareciera que corre por sus venas como una herencia de su elegantísima madre Grace Kelly, la lleva a elegir estas blusas comodín que quedan increíbles tanto en un look de noche como de día.

Esta blusa estilo boho chic lo tiene todo: brillo, movimiento, texturas. Es perfecta tanto para el día como para la noche.

Esta blusa de Carolina de Mónaco lo tiene todo. El color es increíble, queda bien tanto a morenas como a rubias. Tiene una textura especial que le dan esas pequeñas lentejuelas, con un trabajo de volados en la zona de los hombros y las mangas que le suman volumen en el lugar indicado. Esta blusa es un clásico del estilo boho chic, que apuesta por las prendas fluídas y con movimiento, con varias capas y texturas.

Carolina de Mónaco la usó en un encuentro casi con aires de reunión familiar tras el desfile de moda en Montecarlo Beach de la nueva colección Crucero de Chanel. El evento, seguido de una velada y concierto privado tuvo lugar en La Vigie, la villa donde su íntimo amigo el diseñador Karl Lagerfeld pasó tantos años.

En este caso Carolina de Mónaco decidió que la blusa sea la protagonista exclusiva de su look y decidió combinarla con unos pantalones rectos blancos. Por supuesto que la versatilidad de esta blusa hace que vaya genial con jeans, con pantalones simil cuero, con una falda si quieres un look más formal. Los accesorios se destacaron por su sobriedad como siempre, llevó una pequeña cartera Chanel negra con cadenas, un colgante y un mega anillo de piedras al tono con la blusa.

Carolina de Mónaco, en un evento posterior al desfile de Chanel en Mónaco,con un estilo chic y elegante sin esfuerzo.

Carolina de Mónaco vuelve una vez más a acertar en sus decisiones de moda. Lleva un estilo cómodo, práctico, elegante, que la identifica y la deja brillar.