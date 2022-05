La joven cantante mendocina que de Los Ángeles aterriza en el Independencia

Inquieta y curiosa, Francesa Roggerone es una joven mendocina pizpireta, movediza, curiosa... pero que con su pasión por la música -ya que su vocación es cantar- se transforma en reflexiva, profunda y muy interesante.

A pesar de sus pocos años, la joven lleva en la sangre el arte y la sociabilidad, y en el alma un sentido de profundidad y un halo de misterio; cualidades que seguramente hereda del consagrado artista plástico Sergio Roggerone -su padre- y de una de las socialités más particulares y conocidas de la provincia, Marina Ferrari Day -su madre-.

Sintiendo a la música como parte de su ser desde chica, Francesca decidió emprender su carrera de cantante y formarse en Los Ángeles, California, donde además de estudiar formó la banda "Francesca & The Royalty", con la que lanzó su primer single: Toxic Parade. El mismo puede escucharse en Spotify, YouTube y también Apple Music.

Hoy la joven está en nuestra provincia preparándose para hacer una colaboración muy especial: la Sparkling Big Band, la gran banda mendocina, bajo la dirección de Juan Pablo Montisanti, se presentará este sábado 14, a las 21:30, en el teatro Independencia, con entradas ya a la venta, a través de www.entradaweb.com.ar. El espectáculo propondrá una noche con la exquisita combinación de músicos, músicas y cantantes, dejando en cada detalle el espíritu y esencia de la época musical que propone el repertorio de la “Sparkling”. Sumando destellos y arreglos de hoy, forjando una identidad absolutamente propia.

Francesca Roggerone: una joven que hay que seguir.

Desde MDZ charlamos con Fran, sobre sus planes, y sobre lo que pasará en el escenario mayor de la provincia este fin de semana:

- Francesca, contanos cómo llegó esta propuesta de colaborar con la Sparkling Big Band, la banda más grande que existe en la provincia de Mendoza...

- Fue muy divertido, porque mi amigo Alejandro Cohen, con el cual acabo de hacer una colaboración cantando un precioso tema, "Endless Love" -que ya todos pueden escuchar en Spotify-; me llevó un día a uno de los ensayos de la Sparkling y ahí conocí a Juampi Moltisanti, su director... como quedé fascinada con lo que vi y escuché, y soy muy lanzada y decidida, ahí mismo le dije de una... “¡Quiero cantar con vos!" (risas). La verdad es que nos hicimos amigos, y además tengo super buena onda con los cantantes de la banda: me parece una locura lo que hacen y siento que es un honor poder compartir escenario con ellos.

- ¿Cuál es el sentimiento de cara al show de este sábado que viene?

- Bueno, primero tengo que decir que muchas emociones me pasan por el cuerpo. Cantar en el Independencia, en el lugar más importante de mi tierra, me llena de orgullo. ¡Es una belleza de teatro! Después pienso que hay un plus: estaré en el escenario acompañada de semejante orquesta, con músicos de trayectoria para apludir de pie... ¿Te lo resumo? ¡Estoy de los pelos! (risas) Tengo mucha ansiedad pero estoy absolutamente contenta y emocionada. Es un sueño hecho realidad para mi.

Fran está entusiasmada y, confiesa, expectante por la presentación.

- ¿Podemos spoilear algo? ¿Qué vas a cantar?

- ¡Ay no me hagas esto! Bueno… tiene que ver con el género Jazz/Pop. Lo demás tengo que dejarlo en la sorpresa porque... ¡Moltisanti me mata! Solo puedo dar una pista: ¡Es muy Yo!

- Sé que estás a mil con los ensayos, así que una última pregunta: ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son los sueños a futuro de Francesca?

- Uh, planes tengo muchos… aquí en Mendoza quiero compartir mi música y seguir haciendo colaboraciones y conciertos con los músicos de mi provincia y mi país, eso me parece un golazo. También, quiero mostrar todo lo que aprendi en Los Angeles.

Como sabés, tengo una banda en Estados Unidos y muchos planes atados a ella, pero por ahora estoy metida de lleno con mis proyectos de cantante solista. Sueño con poder expresar buenas vibras a través de la música y mostrarle a la gente que no está sola, divertirme haciendo lo que mas amo en el escenario y transmitir eso a todos, en mi Mendoza querida.

Fran, una diva centennial.

- El arte no puede salir jamás de tu vida, ¿no?

- ¡Jamás! Imaginate que además de la música, tengo mi proyecto de diseño y joyería, que también me acompaña en el escenario porque forma parte de mi look.

- Bueno me convenciste: ¡hay que estar este sábado 14 de mayo en el Teatro Independencia!

- Claro que sí: te espero, y los espero a todos.