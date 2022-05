Mini cheesecake para preparar en taza y en 3 minutos

Este mini cheesecake en taza es uno de esos postres salvadores, que te permite tener un desayuno, una merienda o satisfacer ese antojo de dulce que te viene después de la cena en tan solo 3 minutos de cocción. Es súper fácil, rico y lleva pocos ingredientes. Además es muy liviano y super fit, perfecto si buscas consumir algo dulce sin demasiadas calorías.

La creadora de esta mágica receta es la española Ana Ortiz, quien publica en su cuenta de IG @annappleaday_ “recetas saludables y sin complicaciones”, como ella misma las define.

Ortiz llamó así a su cuenta por el dicho que dice “An apple a day keeps doctor away” que traducido al castellano sería “Una manzana por día mantiene al médico lejos”. Y en sus publicaciones comprueba que no necesitas demasiado tiempo ni ingredientes complejos para realizar preparaciones caseras y saludables.

Así que aquí tienes el paso a paso y todo el detalle de este mini cheesecake en taza que es una delicia que no querrás dejar de hacer.

Las tortas en taza son un fenómeno que crece. Una alternativa rápida cuando quieres algo dulce.

Ingredientes:

1 Huevo

½ banana

30 gramos de harina de avena

1 cucharadita de polvo para hornear

frutillas

1 cucharada de queso untable

2 cucharadas de yogur

Endulzante

Mermelada de frutillas, cantidad necesaria

Puede engalanar aún más este mini cheesecake con una salsa de frutos rojos y algunas frutas secas que le suman un toque crocante.

Preparación: