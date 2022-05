El look low cost de la reina Matilde de Bélgica para imitar

La reina Matilde de Bélgica es famosa, entre otros motivos, por su versatilidad a la hora de vestirse y por lucir siempre bella y elegante. En esta oportunidad, recordamos uno de sus looks “low cost” más famosos y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



La reina Matilde junto a su esposo, el rey Felipe de Bélgica, y sus 4 hijos - Fuente: Instagram Belgian Royal Palace (/belgianroyalpalace)





Matilde de Bélgica: el look low cost de Zara que eligió la reina

Ante todo, hay que decir que la reina Matilde de Bélgica no es la única royal del mundo que elige reconocidas marcas low cost para sus distintos looks: otras que también lo hacen son la reina Letizia, Máxima de Holanda y Kate Middleton.



La esposa del rey Felipe de Bélgica tampoco es la única que, dentro del grupo de las firmas low cost, elige a Zara, la marca española perteneciente al grupo Inditex.



Uno de los looks más destacados que logró Matilde de Bélgica gracias a Zara es el que lució hace apenas un par de años cuando salió a dar un paseo en bicicleta junto a su familia.



Allí, la reina consorte hizo uso de unos jeans de color blanco, de zapatillas del mismo color y de un minivestido de Zara que Matilde aprovechó en forma de blusa.



La prenda en cuestión se caracteriza por ser azul y por tener un diseño bordado de tono blanco. Con cuello redondo, escote abierto y mangas largas, le permitió a Matilde lograr un look casual y relajado, ideal para ocasiones como la mencionada.





La reina Matilde de Bélgica y otras claves de su estilo

La monarca de 49 años es, al igual que otras royals, todo un ícono de la moda a nivel mundial. Sin embargo, y a diferencia de sus pares, sobresale por tener un estilo tan versátil como infalible.



En este sentido, hay que mencionar que Matilde tiene por costumbre el alternar vestidos de grandes casas de moda con looks low cost. Al mismo tiempo, a veces elige lo clásico y lo minimalista, y en otras oportunidades se destaca con prendas llamativas y para nada sutiles.



Eso sí: esto no significa que en algún momento renuncie a la elegancia y a la sofisticación. Para muestras, basta con observar uno de sus looks más recientes: el que eligió para la visita oficial que hizo a Grecia junto a su esposo.



Se trata de un vestido realizado por el diseñador griego Christos Costarellos. En tono verde musgo con detalles dorados, el mismo corresponde a un diseño original que fue modificado especialmente para la reina Matilde.







Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de Matilde de Bélgica y su estilo a la hora de vestir?