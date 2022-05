Estos zapatos de la reina Letizia son perfectos para un evento formal

Ícono de la moda a nivel mundial, la reina Letizia no solo sobresale por su esbelta figura y por los distintos vestidos y joyas que utiliza, sino que también lo hace a través de sus zapatos. A continuación, te mostramos uno de los últimos modelos que lució y te contamos por qué son el calzado ideal para eventos formales. No te pierdas los detalles.



Fuente: magrit.es/es/monica-564

La reina Letizia y el elegante calzado de su firma favorita

Así como Máxima de Holanda suele ser conocida como “la reina de los sombreros”, Letizia Ortiz se ganó el apodo de “la reina de los zapatos”, el cual nació como un reconocimiento hacia su buen gusto y su estilo siempre elegante en materia de calzados.



Quienes le siguen a la experiodista y presentadora de televisión saben muy bien que, con sus distintos looks y atuendos, suele inspirar para todo tipo de situaciones, desde las más formales a las más cotidianas.



Hace apenas unos días, Doña Letizia se lució en un evento oficial junto a su marido al utilizar un modelo de su marca de calzado favorita: Magrit. En el marco de la entrega del Premio Cervantes 2022 (el cual ganó la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi), la reina consorte apeló a unos zapatos azul marino que dejó a más de uno boquiabierto.



Se trata de unos zapatos de corte salón cuyo color combinó a la perfección con la de todo el vestido. En este sentido, hay que decir que Letizia apostó por un look monocorde y que hasta el propio rey Felipe VI se sumó a la propuesta mediante el chaleco azul claro de su traje.



Fuente: magrit.es/es/monica

Todo sobre los zapatos formales de Magrit de la reina Letizia

El hecho de que Letizia Ortiz elija utilizar zapatos de tacones altos no deja de resultar sorpresivo, sobre todo teniendo en cuenta que su estatura es de 1,70 metros.



No obstante, su esposo es mucho más alto que ella (mide 1,97), por lo que la reina consorte se ve en la necesidad de apelar a estos modelos para que la diferencia de estatura no sea tan considerable.

Fuente: magrit.es/es/monica-564

En lo que se refiere a su estilo, Letizia se destaca por la versatilidad de sus looks. A veces, elige prendas sutiles para que toda la atención sea depositada en sus zapatos y también en sus joyas.



Otras, que en general coinciden con los eventos formales, opta por un estilo completamente sobrio, siempre manteniendo la belleza, la elegancia y la sofisticación que la caracterizan.



Para quienes quieran seguir sus pasos, la buena noticia es que los zapatos que lució en el evento mencionado se encuentran a la venta y disponibles para quienes quieran comprarlos.



El modelo en cuestión es el Monica y, como bien indica el portal de Magrit, es “de punta fina fabricado en charol azul marino”, tiene “una tira sobre el empeine en el mismo material” y la altura del tacón es de 10 cm. ¿Su precio? 290 euros.



¿Qué opinas? ¿Te gustaría lucir los mismos zapatos formales de Magrit que tiene la reina Letizia?