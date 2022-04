Recetas de Pascua: pan de atún en 8 minutos

Se acerca la Pascua y la tradición marca que en esos momentos no se comen carnes rojas. En estas épocas el consumo de pescado aumenta. Sin embargo , muchas personas no están tan habituadas a comer pescado, o sienten que las recetas con pescado pueden resultar muy trabajosas. Si eres de los que no se animan con el pescado esta es la receta ideal. Este pan de atún en 8 minutos super fácil es ideal para preparar para Pascua, pero por supuesto que es perfecto para comer en cualquier momento del año. Lleva pocos ingredientes, y lo mejor de todo, se hace todo en el microondas.

Este pan de atún también es una buena alternativa para que los más chicos se acostumbren al sabor del pescado. Como lleva salsa de tomate y crema de leche, es super suave y de consistencia muy cremosa.

La creadora de esta receta de Pascua de pan de atún es Marisol Gutierrez, autora de la cuenta @lagurudelmicroondas. Marisol es una terapeuta ocupacional que empezó a cocinar en el microondas y se fascinó por la rapidez y lo espectacular que salía todo. Hoy tiene una comunidad que la acompaña, abrió su propia tienda online y está preparando un ebook especialmente dedicado a principiantes.

Aquí todo el detalle para preparar en casa el pan de atún súper fácil.

Este pan de atún es una receta perfecta para celebrar Pascuas sin comer carne de vaca.

Ingredientes:

250 gramos de atún en aceite ( 4 latas)

4 huevos medianos

Sal y pimienta

1 cucharada de ajo en polvo

250 ml crema de leche

80 gramos de salsa de tomate (4 cucharadas)

El budín de pescado se puede acompañar con una guarnición de papas y remolachas.

Preparación:

Colocar el atún bien escurrido en un bowl. Agregar los huevos, los condimentos, la crema de leche y la salsa de tomate. Mixear bien. Y luego verter la preparación en un molde con rocío vegetal. Cocinar en microondas a potencia máxima entre 6 y 8 minutos hasta que veas que el palillo salga seco. Dejar enfriar y servir.

Por qué no se come carne en Pascua

La tradición de no comer carne en Semana Santa se basa en un mandato católico que tiene su origen en la práctica del ayuno como signo de penitencia y purificación. ¿Cuándo no se puede comer carne roja de acuerdo en Pascuas? La Iglesia estableció como precepto la abstinencia de carne el Miércoles de Ceniza, que da comienzo a la Cuaresma que anuncia la Semana Santa y el Viernes Santo, cuando se recuerda la muerte de Jesucristo.