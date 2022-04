Charles Spencer: así está hoy el hermano más polémico de Lady Di

Además de ser conocido como el hermano de Lady Di, Charles Spencer es famoso desde hace décadas por sus numerosas polémicas. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber al respecto y te contamos qué es de su vida en la actualidad. No te pierdas los detalles.

Lady Di y las polémicas con sus hermanos

Si hay algo que no le faltó en vida (e incluso después de su muerte) a Lady Di son las polémicas. Sin ir más lejos, las mismas se le presentaron en su propio seno familiar y a través de seres cercanos como sus hermanos.



Sarah McCorquodale, por ejemplo, fue famosa por tener un amorío con el príncipe Carlos tiempo antes de que este se comprometiese con la joven Diana.



Por su parte, con Jane Fellowes Lady Di no protagonizó grandes polémicas, pero se dice que ambas no tuvieron una relación precisamente cercana, sobre todo desde que Diana se convirtió en la princesa de Gales.



Más allá de todo esto, es indudable que la relación más difícil y contradictoria que tuvo Diana con relación a sus hermanos fue la que involucró a Charles Spencer, una figura ya de por sí polémica.

Charles Spencer: qué es de su vida en la actualidad

Con 57 años y a poco de cumplir 58, Charles Spencer se destaca en lo profesional por ser periodista y autor de numerosos libros de no ficción, varios de ellos best-seller.



Con 2 divorcios en su pasado y un tercer matrimonio en vigencia a sus espaldas, el IX Conde de los Spencer gusta de tener una intensa presencia mediática, en especial a través de la actividad que lleva a cabo en sus redes sociales.



Desde el momento en que Diana perdió la vida hasta la actualidad, Charles se ha erigido en varias oportunidades como gran defensor de su honor y su memoria.



No obstante, muchos destacan lo sorpresivo de su cambio de actitud, ya que dicen que cuando Lady Di estaba viva y necesitaba de su ayuda, este se la negó de forma categórica.



Uno de los hechos más polémicos es el que se dio cuando la madre de William y Harry le solicitó mudarse a una de las propiedades familiares que estaba bajo su control, en especial para alejarse un poco del asedio mediático y para cuidar de su salud.



Entonces, Charles se lo negó alegando que no podía hacerlo por su mujer y sus hijos. También dio a entender que Diana era manipuladora y expresó que estaba preocupado por su salud mental.



En 2017, y a 20 años del fatal accidente que acabó con la vida de Lady Di, Charles se mostró arrepentido en una entrevista acerca de lo sucedido, actitud que, para muchos, constituyó un rasgo de hipocresía.



