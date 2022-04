Aprende a preparar un ponche de huevo con whisky

El ponche de huevo es una preparación tradicional americana, una bebida típica de las temporadas frías, las navidades y seguramente lo hayas visto en películas o series en las versiones con y sin alcohol.

Se trata de una bebida dulce, a veces a base de frutas y otras a base de lácteos, a la que se le puede agregar bebidas alcohólicas, tal como hacen en el cine cuando la película es sobre un grupo de jóvenes de secundaria.

Eso sí, el eggnog, es decir el ponche de huevo, tiene la particularidad de recibir este nombre por ser una elaboración con huevo y lácteos.

Aunque su origen no está claro, se convirtió en una bebida popular por su dulzor y porque combate el frío. También lo veremos mucho en películas navideñas. Conozcamos más sobre este elixir y si te animas ¡Aprende a prepararlo!



La decoración con nuez moscada le da el toque distintivo a un cóctel tradicional anglosajón.

Ponche de huevo con whisky: ¡Paraíso de sabores!

El ponche de huevo es conocido también en México y algunos países caribeños. La bebida, preparada con azúcar, leche, huevos y nuez moscada, es una receta originalmente inglesa.

Las clases acomodadas solían comprar leche, huevo batido o clara de huevo para endulzar y mezclarla con algún destilado como brandy o whisky. De allí que cuando Estados Unidos fue colonizado por Gran Bretaña en el siglo XVIII, la tradición de el eggnog viajó de Inglaterra al país americano.

Por supuesto, enseguida se hizo popular: no solamente por una cuestión geográfica sino porque allí la bebida se transformó para reconvertirse en una opción más accesible. El brandy empezó a ser sustituído por rones caribeños y más tarde, por el bourbon local o el whisky.

Actualmente es una bebida que se toma en todas las latitudes, pero si aún no la has probado ¡Aquí queda la receta y la recomendación, no te arrepentirás!

La receta de Ponche de huevo con whisky: paso a paso

Ingredientes:

2 tazas de leche

¾ de taza de azúcar

1 pizca de sal

4 huevos (yemas y claras por separado)

1 vaina de vainilla en cortes “a lo largo“

1 taza de bourbon

2 medidas/onzas de ron añejo

1 taza de crema

nuez moscada

Preparación:

En una cacerola, colocar la leche, media taza de azúcar, sal y prender el fuego con la vaina de vainilla cortada por 10 minutos hasta que el azúcar se disuelva. Luego, batir las yemas en batidora hasta que pasen a tener un color opaco, mezclar poco a poco una taza de la mezcla caliente de leche e ir agregando la mezcla de yemas y leche a la cacerola al fuego nuevamente.

Deberás mezclar constantemente para que no se queme con una cuchara de madera y dejarlo durante 5 minutos. Luego, dejar enfriar, agregar el bourbon, el ron, tapar y refrigerar.

Entre tanto, batir las claras, agregar el resto del azúcar e incorporar la crema que deberás batir previamente en otro bol. Hacerlo de manera envolvente y suave, para que las claras y la yemas formen parte de la preparación que será el eggnog listo.

Servir en tazas o vasos de café en jarrito y espolvorear con un poco de nuez moscada ¡Y a disfrutar!

