Cómo se llevaban los hermanos del príncipe Carlos con Lady Di

Acerca de la relación de Lady Di con los hermanos del príncipe Carlos, hay que decir que la princesa de Gales se llevaba particularmente mal con Ana y que con Andrés y Eduardo influyeron las parejas de cada uno de estos. A continuación, los detalles y todo lo que hay que saber al respecto.

Carlos y Ana - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

Lady Di y su pésima relación con Ana, la hermana del príncipe Carlos

Resulta difícil no comenzar por el vínculo que Diana tuvo con la princesa Ana, lo cual se debe sobre todo a dos motivos. En primer lugar, se trata de la primera hermana de Carlos, con quien este siempre mantuvo una excelente relación.



Por otro, y acaso sea la razón más importante, se trata de una de las relaciones más difíciles de las últimas décadas de la Familia Real británica. Dicho en pocas palabras, Diana y Ana siempre se llevaron mal, prácticamente desde el momento en que la primera se puso de novia con el heredero al trono.



Se dice que Ana la trató mal desde un primer momento, siendo fría e incluso cruel. Con el paso de los años, quedó en evidencia que la segunda hija de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo no estaba para nada de acuerdo con la forma de ser y de comportarse de Diana.



Al respecto, habría influido mucho el éxito mediático y la atención que la princesa de Gales suscitaba, tanto para las cámaras como para los ojos de todo el mundo.



Así se llevaba Lady Di con Andrés y Eduardo, los hermanos menores de Carlos



La relación de los otros hermanos de Carlos con Diana no puede describirse con facilidad debido a que son otras las variables que se ponen en juego.



De Andrés, por ejemplo, ante todo hay que decir que directamente no se lleva bien con su hermano. A la diferencia de edad (Carlos nació en 1948 y el duque de York en 1960), se suma el hecho de que este último siempre habría tenido envidia de la exposición pública y la trascendencia real del futuro rey.



También se puede explorar el vínculo que Lady Di tuvo con Sarah Ferguson, exesposa de Andrés. Por más que la prensa de la época buscó hacer énfasis en las diferentes personalidades de cada una, lo cierto es que ambas se llevaban muy bien (de hecho, eran amigas desde la adolescencia, es decir, desde mucho antes de coincidir en el seno de la monarquía británica).



No ocurre lo mismo con Eduardo, el menor de los 4 hermanos y esposo de Sofía de Wessex. De acuerdo con Andrew Morton, biógrafo de Diana, ambas se habrían conocido cuando la madre de William y Harry ya se había separado de Carlos.



En el primer encuentro que tuvieron, Diana se habría comportado con cierta crueldad y le habría hecho una serie de comentarios que terminaron con Sofía envuelta en lágrimas.



