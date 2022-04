La historia detrás de la tiara que llevó la princesa Alexia de Grecia en su boda

Muchas figuras de la realeza son famosas por las joyas que eligen llevar el día de su boda. Sin embargo, pocas historias son tan fascinantes como la de la tiara que utilizó la princesa Alexia de Grecia cuando se casó en 1999. A continuación, te contamos las claves sobre su curioso origen y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Alexia de Grecia y la tiara que usó el día de su boda

Toda boda real es una ocasión en la que los lujos y la ostentación están a la orden del día. Es cierto que esto último es algo propio de la realeza; no obstante, cuando se trata de casamientos, es algo que se lleva al extremo. Ya sea por los deslumbrantes vestidos o por las multimillonarias joyas, todos los protagonistas buscan destacarse y hacer que el día en cuestión pase a ser recordado por toda la historia.

Como no podía ser de otra manera, la princesa Alexia de Grecia no es la excepción y, el día de su casamiento con el español Carlos Javier Morales Quintana, utilizó una particular joya que, además de su costo económico, presenta una historia única y fascinante.

Se trata de la tiara Khedive de Egipto, una pieza creada por Cartier hacia 1904 y que se caracteriza, ante todo, por estar compuesta por diamantes engastados en platino.

Una tiara real: la historia de esta joya que pasó por varias figuras de la monarquía europea

Cuenta la historia que todo comenzó con un regalo que Abbas Helmi II, Khedive de Egipto que reinó entre 1892 y 1914, le hizo a Margarita de Connaught, nieta de la reina Victoria, con motivo de su compromiso con el príncipe Gustavo Adolfo, el cual se realizó precisamente en territorio egipcio.

Desde entonces, esta tiara nunca dejó de estar en la familia y fue pasando de mano en mano. Al fallecer Margarita, la joya pasó a pertenecer a Ingrid de Suecia, quien la usó en varias ocasiones aunque no el día de su boda. Fue la misma Ingrid quien estableció la particular costumbre de que cada una de sus hijas (las princesas Ana María, Margarita II y Benedicta) usara esta joya en sus respectivos casamientos.

Luego, la práctica se hizo extensiva a las hijas de sus hijas, es decir, a sus nietas. Y es en este punto donde aparece la figura de Alexia, la hija de Constantino de Grecia y Ana María de Dinamarca que, a modo de curiosidad, también es prima del rey Felipe VI de España.