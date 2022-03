Tres cosas que la Reina Letizia tuvo que abandonar para ser parte de la realeza

Lo más probable es que la reina Letizia estuviese al tanto de lo que le esperaba al casarse con el rey Felipe VI, por entonces heredero al trono. En esta oportunidad, te contamos cuáles son algunas de las cosas que tuvo que dejar en su pasado para poder ser parte de la realeza española. A continuación, todos los detalles.

Fuente: Estela de Castro - casareal.es

Reina Letizia: 3 cosas que ya no forman parte de su vida

1. Su trabajo como periodista.



Antes de pasar a formar parte de la Familia Real española, algo que le dio fama a nivel mundial, Letizia Ortiz ya gozaba de cierto reconocimiento por parte del público de su país.



Esto se debe a que trabajaba como periodista y era muy buena en lo que hacía. Al respecto, hay que decir que la actual reina consorte de España estudió en la Universidad Complutense de Madrid y que allí obtuvo una Licenciatura en Ciencias de la Información, con la especialización en periodismo.



En cuanto a sus trabajos profesionales, Letizia se desempeñó en CNN, en el diario ABC y en la Agencia EFE, entre otros medios. Además, recibió el Premio Mariano José de Larra a la Mejor periodista menor de 30 años.



2. Su vida privada.



Puede resultar una obviedad, pero no hay que dejar de mencionarla. Al momento de ingresar en el mundo de la monarquía española, la reina Letizia sabía que su vida nunca más tendría la discreción y el anonimato que una vez supo tener.



Uno de los datos que más llamó la atención acerca de su biografía es el que se refiere a su primer matrimonio. En 1998, Letizia Ortiz se casó con Alonso Guerrero Pérez, quien había sido su novio por casi una década. No obstante, el mismo duraría muy poco, dado que al año siguiente ya estaban divorciados.



3. La danza.



Es cierto que esto no responde precisamente a lo que tuvo que abandonar para formar parte de la realeza española. No obstante, se trata de una de las cosas que dan forma al pasado de la actual reina consorte.



Además de ser una excelente alumna en el bachillerato, es sabido que Letizia era una gran bailarina, tal es así que tomaba 3 clases de danza por semana.



A modo de curiosidad, hay que decir que esto la vincula con otra de las mayores figuras de la monarquía mundial de los últimos tiempos. Se trata de Lady Di, la princesa de Gales, quien en su juventud también demostró pasión por este arte e incluso llegó a trabajar como profesora de danza.





Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de estas curiosidades de la vida de la reina Letizia?