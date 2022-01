¿Quién era Lady Di antes de ser princesa?

Lady Di fue, y sigue siendo, una de las figuras más mediáticas y famosas de la corona británica. Sin embargo, muchos desconocen los detalles de su vida antes de que se convierta en princesa. En esta oportunidad, compartimos lo más importante de sus orígenes y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Lady Di: una princesa de origen noble

Lo primero que hay que saber acerca de Lady Di es que su pertenencia la nobleza se dio desde su nacimiento, es decir, que no se debe solamente a su recordado matrimonio con el Príncipe Carlos.



Nacida el 1 de julio de 1961, Diana Frances Spencer (así era su nombre completo) fue hija de John Spencer, el octavo conde de los Spencer.



Su infancia, por lo tanto, estuvo marcada por la nobleza y por la alta aristocracia, lo cual no significa que no haya debido pasar por malos momentos y por otras circunstancias poco propias de su figura.



En primer lugar, hay que decir que tuvo 4 hermanos, de los cuales 1 falleció poco tiempo después de nacer. Por otra parte, otro de los grandes dolores que sufrió durante su infancia fue el de la separación de sus padres, quienes se divorciaron en 1967 cuando ella tenía unos 6 años.



Ya de más grande, Diana cursó sus estudios aunque no fue una alumna especialmente aplicada. Se destacó, sin embargo, en áreas como la música (fue una pianista talentosa), la danza y los deportes (en especial la natación).

La vocación frustrada de Lady Di y los trabajos poco remunerados

Una de las mayores curiosidades que giran en torno a la madre de William y Henry consiste en que no solo fue una excelente bailarina sino que también quería dedicar su vida a la danza clásica profesional.



No obstante, una serie de circunstancias se lo impidieron, entre ellos una lesión, su casamiento con el príncipe Carlos en 1981 y el hecho de que no tenía la altura apropiada para hacerlo.



Por otra parte, Lady Di fue famosa por realizar una serie de trabajos que, a simple vista, no tienen nada de excepcional, pero que sorprenden si quien los hace es una persona de la nobleza que, años más tarde, se convertiría en una de las figuras mediáticas más buscadas del mundo.



Por un lado, fue maestra de baile para jóvenes principiantes y trabajó como asistente de preescolar y como ayudante en una guardería. Por otro, llegó a desarrollar labores de limpieza.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del pasado de Lady Di antes de convertirse en la Princesa de Gales?