En qué vasos y copas especiales se recomienda servir el gin tonic

Muchos de los amantes del gin tonic sueñan con preparar la versión perfecta de este trago. Para lograr esto, uno de los varios aspectos que hay que considerar se refiere a los vasos y copas donde se sirve, y a continuación compartimos algunas de las claves que hay que tener en cuenta. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Gin tonic perfecto: 3 claves a la hora de servirlo

1. Evitar los vasos de tubo.

De más está decir que, cuando se piensa en los vasos y copas ideales para servir el gin tonic, se habla de recipientes de vidrio, por lo que quedan completamente descartadas las opciones a base de otros materiales, sobre todo las de menor calidad.



Quizás resulte curioso comenzar por una negativa, pero es necesaria ya que se trata de uno de los vasos más utilizados en materia de bebidas alcohólicas y coctelería.



Los vasos de tubo, para el gin tonic, hay que evitarlos a como dé lugar y el motivo se debe a que estos implican varios factores contraproducentes a la hora de tomar un trago de gran calidad.



En principio, estos vasos tienen poca capacidad, lo que dificulta la aplicación de los ingredientes correspondientes. Además, son tan angostos que colocar los hielos necesarios es casi una tarea imposible.



2. Por qué las copas amplias son las recomendadas.

Más allá de todo lo mencionado, hay una característica de los vasos de tubo que explica por qué no hay que usarlos para servir el gin tonic: al ser angostos y no disponer de un soporte como las copas, la mano está más en contacto con los mismos y la bebida se calienta con mayor rapidez.



Es por esto mismo que los recipientes ideales para servir el gin tonic son las copas, ya que ayudan a que el trago conserve su temperatura por más tiempo y, además, son lo suficientemente grandes como para que entren todos los ingredientes.



Para una versión moderada del trago, los vasos de sidra son una opción más que aceptable. Si lo que se busca, en cambio, es beber una mayor cantidad, se recomiendan las copas de vino y similares.

3. Cuidado con el hielo.

Es sabido que, además del gin, el agua tónica y el cítrico, uno de los ingredientes más destacados de este trago es el hielo.



Al respecto, hay que saber que la función del mismo es solo la de enfriar el gin tonic, y no aguarlo. Para esto, es fundamental usar hielos grandes y compactos (sin huecos en el centro), que tarden en derretirse y que no dificulten el beber.



¿Un detalle a tener en cuenta? Prestar especial atención siempre que se use hielo casero. Esto se debe a que, al formarse en un congelador doméstico, puede adoptar detalles de aroma y sabor provenientes de otros productos que también estén almacenados. En resumen, pueden alterar el sabor una vez que se elabore el gin tonic.





Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de estas recomendaciones sobre vasos y copas para servir el gin tonic?