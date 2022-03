Cómo fue la relación de Lady Di con el príncipe Harry

No es novedad que el Príncipe Harry tomó un camino inusual, en parte porque -tal como él mismo explicó en la entrevista de la BBC con Oprah Winfrey- a cada paso recordaba el padecimiento de su madre, Lady Di, por no “patear el tablero“.

Lady Di solía entretener a sus hijos y contenerlos durante las largas horas de eventos protocolares a los que debían asistir vestidos para la ocasión. Aquí con el pequeño Harry. Fuente. Trendencias

Presión real: los puntos en común entre Harry y Lady Di

A pesar de ser querida por casi todo el mundo, Lady Di jamás tuvo el apoyo de la realeza. Ella misma dijo en aquella memorable entrevista de la BBC realizada en 1995 que la veían como una amenaza y que no querían que fuera reina.

¿Los motivos? Lady Di rompía el molde: “porque me guío por el corazón, porque no actúo según las reglas“ había expresado ante la prensa cuando ya no tenía nada que perder y había guardado silencio por demasiado tiempo.

Ella había expresado que ya no se sentía segura entre los royals y de hecho, su muerte está envuelta en múltiples sospechas.

Si bien parece comprobado que Lady Di murió en un accidente automovilístico asediada por los medios, Harry ha declarado que, en todo caso, lo que rodea a la Corona, incluyendo la atención mediática que implica, es lo que mató a su madre y que él está dispuesto a no repetir el pasado.

Si unimos esto a la decisión del Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle de alejarse de la Corona todo cobra sentido.

La entrevista que el menor de los príncipes dio a la BBC, a cargo de la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey destapó un malestar similar al que sintió su madre por muchos años. Harry y Meghan durante la entrevista en donde anunciaron su salida de la Corona. Fuente. La Vanguardia

Tanto Meghan como Harry abrieron las puertas de su intimidad para compartir incomodidades vividas en relación a la vida royal que hasta ese momento llevaron y decidieron abandonar. Presiones en el Palacio, racismo y una dinámica familiar nociva que comenzaba a preocupar a Harry y ante la cual decidió alejarse a tiempo.

Sin dudas, Lady Di resonó en su cabeza antes de tomar esta decisión.

La relación entre el pequeño Harry y Diana era tan unida y llena de afecto como cualquier niño de 12 años con su madre, pero ocupando el lugar que ocupaba Lady Di intentaba proteger constantemente a los niños del asedio mediático y las presiones familiares por el cumplimento estricto de los protocolos reales.

El príncipe Harry tiene hoy 37 años (William, 39) y es padre de familia. Vio a su madre deprimirse y apagarse por el rumbo que su vida tomó cerca de la Corona y es lógico que no haya querido que eso le ocurra a Meghan, quien fue cuestionada en varias oportunidades tal como contaron ambos en la entrevista.

De ese niño de 12 años lleno de inocencia que no comprendía lo que ocurría con sus padres al hombre en el que se convirtió, Harry entendió que la institución monárquica podía ser capaz de muchas cosas con tal de mantener impoluta la imagen de tradicional e intachable que se esmeran en comunicar y no estuvo dispuesto a continuar bajo su mandato.

El ambiente estresante y lleno de secretos quedó atrás para la familia que supo formar en un enlace que desde el inicio fue poco tradicional: una actriz con raíces afroamericanas que no pertenecía a la realeza.

Y todo gracias, en parte, a la relación que tuvo con su madre mientras vivió, su legado de amor y el mandato que ella le dejó con su ejemplo al buscar la propia felicidad a pesar de las presiones ajenas y las adversidades vividas ¡Bien por Harry!



¿Crees que el Príncipe Harry tomó la decisión correcta luego de su historia con Lady Di?