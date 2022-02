Cómo dejar la mesada de la cocina impecable con vinagre

Tener la cocina limpia y ordenada es fundamental para mantener la higiene del hogar, principalmente, cuando se invita a cenar a amigos o familiares, ya que las comidas suelen ser más elaboradas. El vinagre es el producto orgánico por excelencia para tener buenos resultados y, además, es muy económico.

Cada elemento o espacio tiene que limpiarse, pero no todos lo necesitan con tanta frecuencia: el horno se debe asear una vez por semana, la heladera una vez por mes y la pileta se puede limpiar cada vez que se utiliza en el día. El sistema de ventilación una vez cada tres meses y no hay que olvidarse del tacho de basura, ya que suele acumular olores desagradables.

Cómo limpiar la mesada con vinagre

Una de las superficies que hay que limpiar todos los días es la mesada, porque se apoyan los alimentos y los utensilios sucios. El vinagre también funciona como desinfectante, por lo que este producto servirá para muchos usos y todo quedará limpio en cuestión de minutos:

En una botella de spray mezclar agua y vinagre de alcohol en partes iguales. Limpiar las migas de la comida de la mesada. Rociar el producto mezclado sobre la mesada y fregar con un paño limpio

Para quitar las manchas es más difícil verter un poco de agua tibia sobre esa zona, rociar y fregar.

Si la mesada es de granito, utilizar un cepillo viejo para quitar la suciedad impregnada. Nunca hacerlo con lana de acero porque puede quitar el brillo. Dejar secar.

Fuente: Pinterest Oksana Radionova

Cómo limpiar la heladera con vinagre

La heladera es uno de los objetos que más requieren limpieza, ya que puede haber contaminación cruzada o los alimentos pueden generar suciedades. Puede ser una actividad tediosa, pero es necesario para mantener la higiene de la comida y, para eso, se debe hacer lo siguiente:

En una botella de spray, mezclar agua y vinagre de alcohol en partes iguales. Desenchufar la heladera y quitar todos los productos. También quitar los estantes y los cajones. Limpiarlos con agua tibia y detergente. Dejar que se sequen al aire libre. Limpiar el interior de la heladera rociando la mezcla por todas partes y fregar con una esponja suave. Dejar secar con la puerta abierta y, una vez que esté todo limpio, volver a colocar todos los alimentos y enchufar.

Hay que tener en cuenta que se debe utilizar siempre vinagre de alcohol para limpiar, ya que los demás no tienen el mismo efecto y podrían manchar las superficies. Limpiar la cocina no lleva mucho esfuerzo ni tiempo y ¡recuerda mantener todo ordenado para no se ensucie tan rápido!