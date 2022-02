Así es el único pueblo de España libre de covid desde el inicio de la pandemia

Este pueblo ubicado en Almería, España, es el único que durante toda la pandemia no ha presentado ningún caso de covid-19 entre sus 58 vecinos, en su mayoría mayores de 70 años. Su vida ha seguido como si no existiera el virus, lo único que ha cambiado es el uso de la mascarilla, las demás restricciones y medidas no llegaron a implementarse.

Benitagla es un pequeño pueblito de la Sierra de los Filabres, al noroeste de la provincia española de Almería, en Andalucía. En este rincón no hay panadería, tienda, bar o farmacia, por ello su población funciona a “toque de pito”: sus residentes para hacer las compras deben esperar las bocinas que anuncian la llegada de los vehículos procedentes de obradores de los pueblos aledaños o a los vendedores ambulantes que cada semana pueblan sus calles.

El pueblo aún conserva muchas de sus fachadas antiguas.

La historia del pueblo

Los inicios de este pueblo datan del 1572, cuando Felipe II indicó que se repartieran los bienes de los moriscos abandonados tras la sublevación. Este proceso fue realizado por la Junta de Población de la Real Chancillería de Granada y se llevó a cabo con los Concejos limítrofes de Cóbdar, Binimia y Alhabía, estos dos últimos despoblados y a punto de desaparecer los restos de casas que quedan.

Si bien sus habitantes supieron dedicarse a la industria de la seda y a la ganadería, en la actualidad continúa con la agricultura, principal fuente de riqueza, a pesar de la reducción del área cultivada y del incendio sufrido hace dos años, que obligó a los habitantes de Benitagla a desalojar sus viviendas. Los cultivos más importantes son el almendro y el olivo fundamentalmente, aunque también se da la parra para vinos caseros.

En Benitagla viven solo 58 personas.

Qué conocer en Benitagla

Dentro del conjunto de edificios de importancia arquitectónica o artística de esta villa se destaca su pequeña iglesia. Su fachada es sencilla, sin adornos; sus paredes, encaladas, y posee una torre-campanario cuadrada en uno de sus extremos.

Foto: Almeriainformacion.com

Otro elemento arquitectónico para destacar en este pueblo es la existencia de unas torres que jalonan el territorio: la que se encuentra en Benitagla se halla en la alquería denominada Alhabía.