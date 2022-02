Esta es la receta de un delicioso cóctel con whisky y miel

El whisky es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo, muy consumida en mayor medida entre personas adultas. Si bien la manera más común es solo y "on the rocks" ("en las rocas"), que se sirve con hielo, también hay múltiples recetas que se pueden disfrutar para quienes no les gustan los tragos tan fuertes.

Para obtener esta bebida hay que destilar la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz, y, posteriormente, se añeja en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. En el condado de Antrim, Irlanda, se encuentra la destilería más antigua del mundo "The Old Bushmills Distillery".

Cóctel de whisky con miel

Ingredientes

60 ml. whisky

30 ml. jugo de pomelo

15 ml. jarabe de miel

Hielo



Preparación

Colocar una copa de cupé fría en el freezer. Colocar el whisky, el juego de pomelo y el jarabe de miel en una coctelera con hielo. Agitar entre 15 y 20 segundos. Sacar la copa de cupé fría del freezer y decorar con una cáscara de pomelo en el borde.

Fuente: Pinterest Elle.

Cóctel manhattan: whisky con cereza y naranja

Ingredientes

20 ml. de vermut dulce

90 ml. de whisky bourbon

7 ml. de licor Angostura

1 cereza

Cáscara de una naranja

Hielo



Preparación

Colocar un vaso en el freezer. Picar el hielo y colocarlo en la coctelera. Luego, agregar el vermut dulce, el whisky bourbon, y el licor Angostura. Agitar y luego mezclar con una varilla. Decorar con la cereza y un poco de cáscara de naranja en el borde.



Cóctel con whisky y limón

Ingredientes

45 ml. de Whisky

30 ml. de zumo de limón

30 g. de azúcar

1 huevo

Hielos

Piel de una naranja



Preparación

Mezclar en una coctelera el whisky, el azúcar y la clara del huevo. Agitar durante 10 segundos. Colocar dos hielos en la coctelera y volver a agitar todo durante 10 segundos. Servir con abundante hielo y decorar con la piel de la naranja en el borde del vaso.



Estos cócteles son muy conocidos y se ajustan al paladar de las personas que les gustan los tragos dulces. Todo se trata de tener creatividad y asegurarse de que los ingredientes elegidos sean combinables con el whisky.



A continuación dejamos una opción de whisky on the rocks para los más clásicos.