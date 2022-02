Seis beneficios saludables que aporta tomar whisky

El whisky es una de las bebidas más populares del mundo, principalmente entre los adultos. Además de tener distintas variedades que son a gusto de cada persona, también tiene propiedades beneficiosas para la salud que ayudan a prevenir y aliviar ciertas enfermedades.

El primer escrito sobre su creación data del año 1405 en Irlanda,? donde era destilado por los monjes, y también fue mencionado en Escocia en 1496. Ambos países son los mayores exponentes del whisky y muchas de sus marcas como Johnnie Walker (escocés) y Jameson (irlandés) están entre las más populares del mundo.

Esta bebida alcohólica se obtiene por la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. Se comercializa con un contenido alcohólico de entre 40% y 62% de volumen.

¿Cuáles son los beneficios del whisky?

Ayuda a prevenir el cáncer

El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, pero en pequeñas cantidades puede aportar muchos beneficios. Uno de ellos es que ayuda a prevenir el cáncer por sus principios antioxidantes, lo mismo que ocurre con el vino tinto.

Ideal para las dietas

Quienes estén con un régimen alimenticio pueden consumir algunos sorbos de whisky debido a que no tiene carbohidratos ni tampoco grasas. Se puede beber "on the rocks" (en las rocas), el cual lleva hielo y es muy popular para darle un toque fresco, o solo.

Previene ataques al corazón

Según un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard, tomar un vaso de whisky a la semana ayuda a prevenir los ataques del corazón y cerebrovasculares. Esto ocurrirá siempre y cuando el consumo sea moderado y responsable, ya que al mismo tiempo indican que el consumo excesivo perjudica la salud.

Ayuda a la demencia

Un vaso de whisky a la semana ayuda a reducir el riesgo de la demencia en personas que son propensas a esto. Tener en cuenta que el abuso de alcohol es directamente una causa de este trastorno, por lo que es importante no excederse en la ingesta. Recuerda que es una bebida que al ser alcohólica está supeditada a las restricciones de edad de cada país y siempre debe beberse con responsabilidad

Ideal para diabéticos

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, por lo que las personas diabéticas no deben consumir productos dulces. El whisky es ideal para ellos ya que no tiene azúcar y asegurarse de no mezclarla con ningún refresco.

Además del escocés y el irlandés, en los últimos años tuvieron una gran comercialización los estadounidenses, los japoneses, los canadienses, los españoles y los argentinos. Entre marcas muy populares internacionales se encuentran el J & B, Chivas Regal, Dewar's y Black & White.