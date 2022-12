Cinco destinos imperdibles de Argentina a los que llegan las low cost este verano

De la mano de las aerolíneas low cost, los viajes en la Argentina se vuelven mucho más accesibles que de costumbre. Bariloche, Córdoba y Jujuy son apenas algunos de los tantos destinos que se pueden disfrutar en la actual temporada de verano.



Senda costera del Parque Nacional Tierra del Fuego - Fuente: Instagram Turismo Ushuaia (/turismoushuaia)

Low cost: cinco viajes para disfrutar del verano 2023



1. San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Es cierto que Bariloche es una ciudad que ofrece su mayor encanto en épocas de frío, cuando las nevadas cubren las calles y las imponentes montañas de la región.



Sin embargo, durante los tiempos del calor también luce en todo su esplendor, y hasta se presenta como la alternativa ideal para aquellas personas que buscan huir de las altas temperaturas que se dan durante el verano en otras zonas del país.



Las opciones para disfrutar de unas buenas vacaciones en Bariloche son varias y algunas de ellas consisten en pasar un día de playa (sí, hay lagos que cuentan con playas), navegar por el Nahuel Huapi, recorrer el Circuito Chico o simplemente caminar por la naturaleza.



2. Córdoba

Lo bueno de ir a Córdoba a través de un vuelo low cost no solo pasa por el tiempo del viaje en sí, sino también porque se economiza y permite reservar parte de los ahorros para traslados dentro de la provincia.



Esta es tan solo una idea, pero vale la pena mencionarla. Con destinos como Villa General Belgrano, Nono, Tanti, Mina Clavero y La Cumbrecita, entre tantos otros, planificar un recorrido por varios de estos puede resultar en una experiencia inolvidable.

3. Jujuy

La provincia de Jujuy es uno de los tantos destinos argentinos que se pueden visitar durante cualquier época del año.



Si bien está al norte del país, el verano allí no se caracteriza por alcanzar altas temperaturas. Sí hay que tener en cuenta que abundan los días de lluvia, lo que no quiere decir que no se encuentren actividades para hacer.

4. Mendoza

Para los amantes de la naturaleza y de los escenarios impactantes, Mendoza suele ser uno de los destinos predilectos.



Cuenta con temperaturas amenas, y con lagos, ríos y montañas para disfrutar de los paisajes. San Rafael, Malargüe, Valle de Uco y la Ciudad de Mendoza son apenas algunos de los sitios para descubrir.

5. Ushuaia (Tierra del Fuego)

Para finalizar, un destino de esos que no se pueden visitar en cualquier momento del año. Tierra del Fuego en invierno es sinónimo de temperaturas muy bajas y de nevadas que imposibilitan una gran cantidad de actividades. Por eso, el verano es ideal para visitar su capital, Ushuaia.

Los días son más largos y la temperatura oscila alrededor de los 15°C. El trekking, la visita a lagos y a lagunas y a sitios como “la cárcel del fin del mundo” son algunas de las tantas cosas que se pueden hacer.