Fiesta, sorpresas y mucho cachengue en un fin de año a todo nivel

Encontrarse para brindar, compartir buena energía y desearse cosas lindas siempre es buen plan, y por eso los diferentes staff que integran MDZ Radio, MDZ Online, OSP se reunieron en Finca La Toscana, un flamante espacio para eventos ubicado en Lunlunta, Maipú, para celebrar el éxito y el trabajo luego de un año por demás difícil.

Ya la semana anterior habían celebrado, en la Rural de Buenos Aires, los compañeros de la Redacción de MDZ que trabajan en CABA, y ese día también el festejo fue antológico.

A la celebración asistió el personal de cada una de las empresas, así como también profesionales que colaboran como columnistas en los medios de comunicación del grupo. "¡Estoy feliz y me siento parte de esta familia! Cada día que llego a la radio a hacer mis columnas me pongo contenta, y la buena vibra que tienen como grupo me la han transmitido desde el primer día. Siempre me hicieron sentir como una compañera", comentó una de las profesionales que habitualmente participa en los programas de la tarde de FM 105.5.

El clima fraterno y de diversión, que todos disfrutaron, se acentuó a la hora del baile: ¡nadie se quedó en la silla! Por supuesto, el momento del cachengue, la música tropical y el cuarteto fue lo que hizo que todos le sacaran chispas a la pista.

Además de disfrutar de la exquisita gastronomía, los increíbles tragos y una gran variedad de vinos, el momento culminante llegó a la hora de los sorteos: con el aliciente de los importantes premios como meta, Federico Croce y Ana Saldaña fueron los responsables de animar el momento, y entre risas, suspenso y diversión, aplaudieron a los más suertudos que se fueron con importantes premios a casa.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Solo una parte del staff de MDZ.

Alf Ponce, Chimi Ríos, Juani Blanco y Rodri D'Angelo.

Rodri Carrizo, Zule Usach y Ari Cubells.

Los grupos de amigos se sucedieron.

Rubén Rabanal, Pablo Icardi y Gonzalo Conti.

Laura Fiochetta y Diana Chiani.

Pedro Pereyra, Hugo Pereyra, Chimi Ríos y Rodrigo D'Angelo..

Hugo Pereyra, Roberto Chaparro y César Gómez.

Federico Croce y Rubén Rabanal.

¡Looks para matar de las chicas de OSP!

Roger Estefan y Mauro Paffumi.

Pablo Gordon y Felicitas Oyhenart.

Laura Prudencio y Virginia Bullaude.

Federico Lancia y Pablo Icardi.

El equipo de OSP, festejando.

Magela y Victoria Muzio.

Iván Zirulnik, Ariadna Mannuccia y Mariano Bustos.

Hubo mucha diversión y buena energía.

Fabiola Giampetri, Gonzalo Conti, Natalia Pécora, Roger Estefan y Olga Tonini.

Federico Poletto, Axel Maldonado y Orly Terranova.

Ana Saldaña y Fede Croce, conduciendo el evento.

César Gómez, Alf Ponce, Mariano Bustos, Pedro Pereyra, Hugo Pereyra y Chimi Ríos.

Fabiola Giampetri, Mariana Lecea y Olga Tonini.

Todos captados por el flash.

Diego Gubinelli, Fede Lagiglia, Rubén Rabanal, Gonza Conti, Caro Quiroga, Gaby Sotelo y Rodri Carrizo.

¡A brindar!

Regalitos y más regalitos.

Juan Ignacio Blanco, Pablo Icardi, Kevin Maroto y Gerónimo Sosa.

Nadie quiso perderse la party.

Diego Gubinelli y Federico Lagiglia.

Vicky Chales, Leandro Mattano y muchos d elos columnistas de MDZ Radio.

Gustavo Capone y Cristian Molina.

Zule y Fabi.

Laura Prudencio y Viviana Muñoz.

El departamento de comercial, a pleno.

Ana Saldaña, Orly Terranova, Fede Croce, Gonza Conti y Marce Terranova.

¡Vamos con la selfie!

¡Y más selfies por acá!

Felicitas Oyhenart, Ariadna Manuccia y Andrea Ginestar.

Todos quedaron retratados.

Serios para la foto, y sonrientes a la hora del baile.

Fotito institucional.

Total black para ellas.

En los sorpteos se destacaron las camisetas originales de la Selección