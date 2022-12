Cristiano Ronaldo recibió algo que dejó locos a sus fans y te lo mostramos

Parece que el futbolista Cristiano Ronaldo se portó muy bien este año, pues su pareja Georgina Rodríguez lo sorprendió con un lujoso regalo que compartió con sus seguidores a través de un video que subió a sus redes sociales.

En la grabación que subió la modelo a su cuenta oficial de Instagram, se la ve recorriendo su casa en un vestido rojo mientras muestra la decoración de su mesa navideña. Segundos después, aparece el futbolista junto a sus hijos saliendo de su casa hacia la calle y es allí cuando se encuentra con la increíble sorpresa.

Mira la cara que puso el jugador de la selección de Portugal en el siguiente video:

¿Qué regalo recibió Cristiano Ronaldo en Navidad?

El coche que Cristiano Ronaldo recibió como regalo de Navidad fue un Rolls Royce Dawn, valuado en más de 350 mil dólares. Este vehículo puede ir de 100 km/h en 4,9 segundos con una velocidad máxima de 250 km/h. Tiene una pantalla de 10,5 pulgadas y el techo retráctil tarda 22 segundos en abrirse.

Su nueva adquisición, la cual estaba adornada con un gran moño rojo, es de color marfil con capot metalizado en plateado y techo negro.

Esta es la foto que Cristiano Ronaldo compartió en sus historias. | Fuente: Instagram @cristiano

Es la última incorporación a una flota de vehículos de lujo que cuesta más de 20 millones de dólares, compuesta por un Bugatti Chiron, un Ferrari 599 GTO, un McLaren Senna,un Rolls-Royce Cullinan, un Rolls-Royce Phantom Drophead, un Bugatti Veyron, un Mercedes-Benz S65 AMG, un McLaren MP4-12C y un Lamborghini Aventador, solo por mencionar algunos.

Mientas muchos internautas hablan sobre el impactante obsequi que recibió, otros no pueden parar de especular sobre cuál será el destino del futbolista a nivel profesional, pues hasta el momento no tiene equipo y no ha dado ningún tipo de noticia respecto al tema desde su paso por el Mundial de Qatar.

Los rumores más fuertes aseguran que su futuro, al menos por algunas temporadas, está en el Al Nassr de Arabia Saudita.