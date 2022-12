Pan dulce Plaza Mayor: tres cuadras de cola y reventas por el triple del precio original

Las fiestas de fin de año están entre nosotros y el pan dulce de Plaza Mayor es furor una vez más. La gente forma cuadras de cola para conseguirlo en el restaurante del barrio porteño de Monserrat y la reventa en portales de comercio electrónico llegan a triplicar el precio original del mismo.

El pan dulce de Plaza Mayor pesa 1 kilo y no tiene conservantes - Fuente: Instagram Restaurante Plaza Mayor (/plazamayorok) 198 KB

El pan dulce de Plaza Mayor: una vez más, el furor de las fiestas navideñas

El restaurante porteño de Plaza Mayor comenzó a producir su ahora emblemático pan dulce hacia 1985, apenas unos años después de abrir las puertas en el barrio de Monserrat.

Con su inconfundible receta que incluye almendras, nueces, higos y cerezas, entre otros tantos ingredientes; esta delicia pronto se volvió tendencia y desde hace varios años es todo un furor cuando llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Toda la vida lo hicimos igual, no cambiamos nunca la receta”, reveló hace poco en una entrevista Federico, el gerente de Plaza Mayor. Al día de hoy, esta exquisitez de la pastelería tiene un valor de 3800 pesos y atrae a cientos y cientos de personas.

En estas últimas jornadas próximas a Nochebuena y Navidad se han llegado a registrar hasta 3 cuadras de cola. El fenómeno trascendió todos los límites y ahora el pan dulce de este mítico local porteño llegó hasta la reventa.

Increíble: este es el precio de reventa del pan dulce de Plaza Mayor

En portales de comercio electrónico como Mercado Libre se puede encontrar el pan dulce de Plaza Mayor en valores que hasta triplican el precio original: dependiendo cuál sea el vendedor, oscila entre los 11 mil, 11 mil 500 y 12 mil pesos.

Hay cifras “más moderadas” que no llegan a duplicar el precio original: son las publicaciones por 5 mil 800 y 6 mil pesos.

De más está decir que no se trata de un canal de venta oficial. Es más, hasta no sería descabellado suponer que los pan dulces que se venden no estén recién hechos.

Como Plaza Mayor los hace durante todo el año y estos se pueden congelar, muchas personas los compran en cantidad y luego los ponen a la venta en estas condiciones.