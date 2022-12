Kate Middleton se ve increíble en este elegante vestido entallado con cuello camisero

Kate Middleton hizo su primera aparición en solitario el viernes en la Universidad de Harvard durante la gira real de tres días por Estados Unidos. La princesa sorprendió a todos luciendo un elegante y sofisticado vestido de pata de gallo que la hacía ver radiante.

El atuendo que eligió es una versión de manga larga del vestido “Miles” de Emilia Wickstead, una de las diseñadoras favoritas de Kate Middleton. El modelo en colores negro, blanco y azul cielo llama la atención por el cuello camisero que lo hace ver más sofisticado.

A esta pieza valuada en 1.525 dólares lo combinó con un pequeño bolso Mulberry, stilettos negros de tacón alto y aretes dorados de Lenique Louis. Acompañó el look con un maquillaje muy natural y el pelo suelto para evitar verse muy contracturada.

El vestido de Wickstead que la princesa eligió para la visita oficial a Harvard quizás el atuendo más sofisticado que lució durante todo el fin de semana. Mangas largas, falda tubo hasta la mitad de la pantorrilla y un diminuto cinturón que marcaba aún más su cintura, fueron pequeños detalles que hicieron destacar su figura, la cual se robó todas las miradas.

La visita de Kate Middleton a Harvard

Durante su visita a Harvard, Kate Middleton visitó el Center on the Developing Child en dicha universidad. Allí aprovechó para platicar con investigadores sobre los avances científicos que se pueden aprovechar para lograr un futuro prometedor para todos los niños.

Kate Middleton luciendo el vestido de Emilia Wickstead durante su visita a Harvard. | Fuente: Instagram @princeandprincessofwales

“Los avances en la ciencia están en el corazón del Centro para el Niño en Desarrollo de Harvard. Es genial ver cómo la colaboración internacional con el Centro para la Primera Infancia está facilitando el intercambio de mejores prácticas sobre los primeros años al otro lado del Atlántico”, escribió la Princesa de Gales en Instagram junto a una foto de su visita.

Cabe destacar que el centro tiene relación con The Royal Foundation y, recientemente, The Royal Foundation Center for Early Childhood.