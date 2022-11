Intentaba volver a su casa, la subieron a otro avión, llegó a Estados Unidos y fue viral

Una joven mexicana compartió en Tik Tok un video en el cual cuenta cómo fue que su viaje en avión de retorno a Chiapas, México, terminó en Estados Unidos. El video tuvo miles de reproducciones y se hizo viral en las redes sociales.

María José Gamboa había pagado un vuelo redondo para conectar la ruta Chiapas/Guadalajara. Sin embargo, en el viaje a su destino de origen, todo salió mal, sin darse cuenta y sin que la aerolínea se percatara del error terminó en otro avión que la llevaron a Seattle, Estados Unidos, y para sorpresa de todos, ¡sin visa y sin pasaporte!

Según comentó en el video, en el aeropuerto revisaron su pase de abordar y la enviaron a otra fila, sin embargo, al subir al avión, se percató que su asiento estaba ocupado y la cambiaron de lugar en ventanilla. Todo hasta ahí marchaba bien, pero cambió cuando al despegar el avión de la aerolínea Volaris las azafatas entregan a los pasajeros los papeles donde solicitan completar los datos para poder realizar aduana. En ese momento comprendió que esa aeronave saldría del país.

"Cuando estoy en el avión, me pasan declaración de aduana y me quedo así por qué tengo que llenar y me entero que el viaje iba para Seattle, cuando le pregunto a la azafata por qué todo estaba en inglés, y pasaporte le digo a la azafata que no tengo pasaporte y me pregunta cómo viaja si no tengo ese documento, le dije que es un viaje nacional", relató la joven en el video.

Al recibir los papeles de aduana para completar notó que su avión iba rumbo a Estados Unidos

Al darse cuenta de lo sucedido, María José se lo informó a la azafata, quién se comunicó con el capitán para que diera aviso a la torre de control. Estos se comunicaron con los familiares de la joven para explicarles que la pasajera no llegaría al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez, sino que por equivocación iba rumbo a Estados Unidos.

Al aterrizar en Estados Unidos, un policía ya la esperaba para que la retornaran a Guadalajara, había ingresado sin documentos ni pasaporte ni visa. "Me dijeron que iba a tener no récord que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México. Me acompañó un policía desde el retén hasta la puerta del avión, me escoltaron hasta mi asiento", relató.

Lo sucedido con María José Gamboa llamó la atención de todos los usuarios y el video tuvo más de 290.000 reproducciones en Tik Tok.