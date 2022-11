Rania de Jordania, canchera: combinó chaqueta y pantalón con el calce justo

Fue en un foro de tecnología y sorprendió apenas hizo su ingreso. A los 52, Rania de Jordania muestra cómo combinar chaqueta con pantalón con el calce justo. Y todo eso con una remera básica de escote redondo. Todo el ensamble fue una novedad en el estilo de la monarca de Jordania.

Rania de Jordania es de las reinas que por ahora no se ha sumado a lo que algunos llaman moda circular, es decir, a la de repetir modelos que ya usaron. Pero no por ello no nos deja de generar interés ver qué se pone en toda ocasión. Incluso cuando recorre zonas de Oriente Medio donde lleva prendas con detalles étnicos, o vestidos que dejan solamente la cabeza al descubierto y tienen esos coloridos bordados típicos de su país.

Esta vez, con la elección de todo su conjunto nos dejó una propuesta canchera para usar en salida informal, y si se quita la chaqueta del conjunto, parece una outfit para ir a bailar o a un recital. Hay dos detalles a tener en cuenta que son la textura y el corte de la chaqueta que parece de la última colección de prêt-à-porter de Chanel. La misma está realizada en un tela un tweed metalizado y por el corte habilita muchas combinaciones y es adaptable a todo tipo de siluetas. Esto la hace perfecta para sumar al guardarropa para siempre.

La chaqueta parece de la última colección de prêt-à-porter de Chanel pero como no tiene la tradicional “doble C”en sus botones, despista. A veces, ése es un cambio que piden a esa firma algunos clientes de alto perfil. El otro punto fuerte del look– y algo osado para Rania de Jordania–, es la cremallera frontal y por demás visible del pantalón de corte jean, sumado al detalle de dos botones plateados que parecen esconder sendos bolsillos.

Al observar a Rania de Jordania y todo su outfit, lo que ella hizo –suponemos– fue reemplazar el uso de una campera de cuero negro estilo rockero por esa chaqueta de tweed metalizado. Una reina, no puede permitirse una prenda tan urbana. Las dos únicas piezas de cuero que Rania de Jordania llevó fue unas botas de tacos altos, y una cartera de cuero matelaseado, también adaptable a varios looks.