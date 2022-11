Cuánto sale un viaje exprés a Qatar para ver un partido de la selección y volver

La fiebre por el mundial de Qatar 2022 va en aumento. A cinco días del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo, cada vez más argentinos buscan opciones y precios para viajar a último momento y no quedarse con las ganas de vivir la experiencia de ver jugar a Messi y el resto del equipo.

Sabiendo las ganas que tienen los hinchas argentinos de viajar a Qatar, Daniel Puddu, más conocido en las redes sociales como "El Agente de Viajes", quiso avivar aún más el deseo de los fanáticos y escribió en su cuenta de Twitter: "Estas muy manija para ir a Qatar? Creo que es la última chance para ir".

Con esta advertencia @harrylpg compartió con el resto de los usuarios cuánto sale tomarse un avión de último momento desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia Qatar para ver un partido de la selección y volver. "Un dineral, pero si la tenés y querés ir, estás a tiempo", expresó el experto en viajes, una idea para unos pocos y aquellos que estén dispuestos a darse ese gustito.

El primer partido de Argentina es este martes 22 de noviembre.

Según las averiguaciones que realizó Puddu, aquellos que quieran realizar un viaje exprés a Qatar, estén dispuestos y tengan disponibilidad para viajar en las próximas horas, deben considerar que un pasaje ida y vuelta por Aerolíneas Argentinas, desde Ezeiza hacia Doha con salida el 18 de noviembre y regreso el 23 del mismo mes tiene un valor de $2400 dólares.

El Agente de Viaje también calculó cuánto saldría hospedarse 4 noches en un hotel, se debería pagar $800 dólares. A estos gastos hay que sumarle la entrada al partido que la selección jugará con Arabia Saudita, la misma cuesta $500 dólares.

Es decir, que los argentinos que quieran un viaje de último momento y fugaz a Qatar deberán pagar $3700 dólares. Cifra que generó polémica entre los usuarios en Twitter, por un lado están los que consideran que es un precio accesible y aquellos a los cuales les parecía un disparate gastar ese monto.

Un viaje exprés a Qatar cuesta alrededor de $3.700 dólares

Ahora bien, quienes decidan viajar para ver a la selección, deben saber que existe una condición fundamental para ingresar a Qatar. Todo persona que ingrese como turista debe haber realizado antes el permiso llamado Hayya Card. A través del cual la FIFA responde por sí o por no a quien aplica. Hay casos en los cuales no se aprueba debido a diferentes motivos, foto ilegible, no hay coincidencia de alojamiento u otros motivos; entonces la persona debe volver a realizar el trámite. Esto suele demorar varias horas o más de un día.