Qué es el Espacio Schengen en Europa y cómo obtener una visa de trabajo

El Espacio Schengen en Europa es un área comprendida por 26 países de este continente que, en términos migratorios y de fronteras internas, funcionan como si fuesen un solo país. Para tramitar una visa, ya sea de trabajo u otro tipo, hay que hacerlo con la embajada o el consulado de la nación que se desee viajar.

En azul, los países integrantes del Espacio Schengen - Fuente: axa-schengen.com

Espacio Schengen: todos los países de Europa que lo integran

El Espacio Schengen nació a partir del Acuerdo Schengen firmado en 1985. El mismo se puso en práctica 10 años más tarde y consistió en la unión de 26 países del continente europeo y, específicamente, en la abolición de sus fronteras internas como también en el permiso de libre circulación para los habitantes de cada una de las naciones miembros.



En términos migratorios, el Espacio Schengen funciona como si fuese un solo país: cada uno de sus integrantes cuenta con la misma política de visados y con los mismos derechos en términos de viajes y circulación interna.



Alemania, España, Francia, Italia y Portugal son algunos de los tantos países que forman parte de este territorio comunitario. El listado lo completan las siguientes naciones:

Austria

Bélgica

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Grecia

Hungría

Islandia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Noruega

Polonia

Eslovaquia

Eslovenia

Suecia

Suiza

Liechtenstein

Europa: qué pasa con la visa de trabajo en el Espacio Schengen

Los visados del Espacio Schengen no se expenden en función del motivo del viaje, sino más bien por su duración. Esto da como resultado el hecho de que no exista en sí misma una visa de trabajo.



Los que más se asimilan a esta última son el visado Schengen tipo C y tipo D. Al primero también se lo conoce como “de corta duración” y permite a quien lo obtenga moverse dentro del espacio por 90 días en un plazo máximo de 180 (esto quiere decir, por ejemplo, que transcurridos los 90 días no se puede renovar el visado a la semana siguiente).



El más recurrido por motivos laborales es el tipo D, o “de larga duración”, y se expende por más de 90 días con un plazo máximo de 365.



Si el trabajo implica la necesidad de pasar más de un año en un Estado cualquiera del Espacio Schengen lo que hay que hacer en este caso es solicitar un permiso de residencia.



Hay que tramitar cada uno de los visados de manera individual con el país en cuestión. Para esto, lo mejor que se puede hacer es ponerse en contacto con la embajada o el consulado de cada nación y averiguar cuáles son los pasos a seguir.