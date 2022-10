Marta Luisa de Noruega podría perder su título

Harald V de Noruega se dirigió en junio del 2019 a los espectadores de NRK, la cadena nacional noruega, para confirmar que la decisión sobre si su hija Marta Luisa debía seguir siendo o no princesa del país escandinavo aún estaba pendiente en la mesa de su despacho real.

Resulta que por esos días acababa de hacerse pública la noticia de que la princesa mantenía una relación sentimental con el gurú californiano Dureck Verret, con quien además estaba realizando una gira de conferencias titulada La princesa y el chamán sobre el uso de terapias alternativas.

En ese entonces, el problema pareció apaciguarse con una decisión: Marta Luisa no usaría su título real con fines comerciales.

Marta Luisa de Noruega está en pareja con el gurú californiano Dureck Verret, un empresario estadounidense que está a favor de varias teorías conspirativas y ha sido considerado por varios medios noruegos como un estafador. Fuente: VANITY FAIR

Sin embargo, el tiempo pasó y ahora, unos meses después de que la hija mayor del rey noruego haya anunciado su compromiso con el chamán, el heredero al trono se encuentra nuevamente con este gran dilema admitiendo frente a los medios que el debate real aún continúa. La familia noruega se plantea retirarle directamente el título de princesa a Marta Luisa.

Marta Luisa de Noruega, la princesa que pone en peligro su título por amor

Según palabras del príncipe Haakon: "Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución".

El príncipe ha admitido que, tanto él cómo el resto de la familia, se tomarán el debido tiempo para evaluar el camino a seguir y siempre respetando a su hermana Marta Luisa sin perder de vista la opinión del pueblo noruego.

Cabe mencionar que en el país se han publicado varias encuestas contrarias a la idea de que Marta Luisa siga siendo princesa relacionando dicha negativa al noviazgo que mantiene con el chamán norteamericano, quien es defensor de algunas teorías polémicas relacionadas con el cáncer y el coronavirus.

Marta Luisa y Durek Verrett han confirmado que se casarán a finales del 2022, a pesar del fuerte rechazo del pueblo noruego. Fuente: Instagram @princessmarthalouise

Marta Luisa no quiere renunciar a su título, es parte de su identidad

El historiador noruego y destacado experto royal, Trond Noren Isaken, explicó a The Sunday Times que el príncipe heredero enfrenta un gran dilema por estos días ya que no quiere herir los sentimientos de Marta Luisa ni tampoco crear discordia en la familia. Sin embargo, él tiene la gran responsabilidad de velar por la imagen de la familia real como institución.

Tanto Verrett como Marta Luisa de Noruega han acusado a la familia real noruega de racismo. Según sus palabras, el pueblo noruego no quiere que un hombre negro y plebeyo forme parte de la familia real.