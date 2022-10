Con qué miembros de la realeza inglesa conserva relación Elton John

Es de público conocimiento que Elton John tiene relación directa con la realeza, la cual comenzó en la década del 70 cuando la princesa Margarita lo invito a una cena al Palacio de Kensington. A partir de ahí fue conociendo poco a poco a todos los miembros, pero fue la princesa Diana la encargada de robarse su corazón.

La relación entre el artista y Lady Di fue realmente única, eran tan cercanos que tenían todo tipo de discusiones. Incluso él fue testigo del hechizo que ella tenía sobre los hombres. Cuando llegó la noticia de la trágica muerte de la princesa el cantante decidió reescribir en tributo a ella su canción "Candle in the Wind".

También mantuvo una relación cercana con la reina Isabel II, a quien acompañó siempre a lo largo de su reinado. Por eso, al enterarse de su muerte, expresó:

“Tengo 75 años, ella ha estado conmigo toda mi vida, y me siento muy triste porque ya no estará conmigo, pero me alegro de que esté en paz, y me alegro de que esté descansada, y ella se lo merece. Trabajó muy duro. Envío mi amor a su familia y sus seres queridos, y la extrañaremos. Pero su espíritu sigue vivo. Y celebraremos su vida esta noche con música”.

Ahora surge la duda sobre si con la muerte de la reina Elton John continuará teniendo una relación cercana con la realeza, y la respuesta es simple sí.

Elton John tiene una relación con Harry y Megan

Elton John y su esposo, David Furnish, han mantenido una amistad duradera con los dos hijos de la princesa Diana. Aunque, para ser sinceros, son más unidos con el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, relación que creció aún más desde que estos dos se mudaron a California, Estados Unidos.

Elton John junto a Lady Di. | Fuente: Instagram @eltonjohn

"La gente la amaba simplemente porque tenía esa gran habilidad, que heredó su hijo, el príncipe Harry, de poder entrar en una habitación llena de gente y hacer que se sintieran a gusto, como si los conociera de toda la vida", dijo Elton John sobre el príncipe durante una entrevista.

El cantante ha estado acompañando al príncipe en momentos cruciales, desde vacaciones en familia hasta brindando un concierto durante su casamiento. Incluso ha salido a defender a él y a su esposa cuando fueron atacados por la prensa, y llegaron a trabajar juntos en proyectos benéficos.

Parece que con el correr de los años su vínculo tan solo se afianza más.